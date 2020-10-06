美日印澳外長談合作牽制中國 龐皮歐先痛罵中共隱瞞疫情

美國國務卿龐皮歐（見圖）今在東西出席美日印澳四國外長會議，痛罵中國隱瞞疫情。（彭博）

2020/10/06 23:07

〔駐日特派員林翠儀／東京六日報導〕美國國務卿龐皮歐今天在日本東京舉辦的「美日印澳四國外長會議」中，大罵中國共產黨「隱瞞」疫情造成武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行，他還強調美日印澳要加強合作，以共同保護南海、東海、喜馬拉雅地區（中印邊界）和台灣海峽，免於遭受中國共產黨的剝削、腐敗和恐嚇。

綜合日媒報導，鑑於中國擴張海洋勢力，會談中，四國外長對於合作推動日本提倡的「自由且開放的印太地區」構想，並擴大到更多國家的重要性達成共識，四國外長對於每年一次定期舉行會議也達成共識。

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龐皮歐會前接受日本經濟新聞的專訪，也談及他想建立印太地區多國間安全保障框架，他希望將美日印澳四國合作制度化，並擴大到印太地區多國間。報導指出，龐皮歐想建構一個「對抗中國共產黨的安全保障網」。

今天會談開頭，龐皮歐馬上對中國開砲，他批判「武漢起源的大流行」造成疫情的全球蔓延，他還強調美日印澳要加強合作，以共同保護南海、東海、喜馬拉雅地區（中印邊界）和台灣海峽，免於遭受中國共產黨的剝削、腐敗和恐嚇。

日本外相茂木敏充雖避免直接點名批判中國，但他強調，實現這個構想必須有更多的共享價值觀的國家參與。

「美日印澳四國外長會議」去年九月由美國在紐約首次舉辦，今年因疫情爆發，四國外長透過視訊會議敲定在疫情較為穩定且地處中間的日本舉辦，今年的出席者包括日本外相茂木敏充、美國國務卿龐皮歐、澳洲外長佩恩和印度外長蘇傑生。這也是今年疫情發生以來，日本首次舉辦國際級的部長級會議。

日美兩國希望將此一會議定期化，產經新聞引述前內閣官房副長官兼原信克的看法指出，光是四國政要見面會談就具有很強的訊息性，日本外務省甚至期待未來能將四國外長會談升級到領袖層級。

龐皮歐是疫情發生後首位造訪日本的美國高官，也是日本首相菅義偉上任後首名接見的外國政要。今天外長會議前，菅義偉和龐皮歐進行約十五分鐘的會談，菅義偉以英語自我介紹並歡迎龐皮歐到訪，鑑於中國擴大海洋勢力，菅義偉強調將維持強大的日美同盟，繼續推動前首相安倍晉三提出的「自由且開放的印太地區」構想，菅義偉希望四國外長在會議中自由且毫無忌憚地進行討論。會談中菅義偉也祝福川普夫婦早日康復。

美日印澳四國外長會議在日本東京召開，日本外務大臣茂木敏充（右一）、美國國務卿龐皮歐（Michael Richard Pompeo，右二）、澳洲外長佩恩（Marise Payne，左二）、印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar，左一）共聚一堂。（彭博）

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