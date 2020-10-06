武漢肺炎》自訂規定也不遵守 歐盟執委會主席僅自我隔離7天

歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（見圖）近日接觸過確診者，她昨日表示已開始自我隔離，到今日為止已滿7天解除隔離。（歐新社）

2020/10/06 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）近日接觸過確診者，她昨（5）日表示已開始自我隔離，到今日為止已滿7天解除隔離，但卻遭質疑她遵守比利時的7天隔離規定，而非歐盟疾病預防控制中心（ECDC）的隔離14天建議，也被批評這樣的行為示範將會使「歐盟採取共同防疫措施」的目標更加艱難。

比利時是歐盟總部所在地，感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）比例在歐盟名列前茅，但自本月1日起將強制隔離期從14天縮短為7天，比利時衛生部說，因為隔離太久會傷害經濟。此舉也形同無視了歐洲疾病預防控制中心（ECDC）的建議，該中心在9月份時再次重申，接觸確診患者的高感染風險者應隔離14天，該機構的負責人安德里亞·阿蒙（Andrea Ammon）更警告，即使進行14天的隔離也可能不夠，因為在3-4％的情況下，兩週後仍會出現感染症狀。

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歐盟委員會發言人拒絕評論歐盟的建議，僅表示馮德萊恩符合比利時當地的防疫規定。馮德萊恩在本月1日及5日接受武漢肺炎檢測，2次結果皆呈陰性。

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