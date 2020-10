川普確診》住院4天 川普推文宣布傍晚出院返白宮

2020/10/06 03:06

〔中央社〕美國總統川普在確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)入住軍醫院4天後,透過推特表示,將在今天傍晚出院,他感覺非常好。他並喊話表示,不要害怕武漢肺炎,不要讓疫情主導生活。

川普2日凌晨透過推特宣布他和第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)確診2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎),並在傍晚入住華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)接受治療。

他今天透過推特表示,將在傍晚6時30分出院,「感覺非常好」。

川普也向民眾喊話表示,「不要害怕病毒,不要讓它主導你的生活」。在川普政府的領導下,已經開發一些真正好的藥物與知識,「我覺得我比20年前感覺更好」。

白宮醫療團隊昨天表示,川普在確診後,曾出現2次短暫血氧濃度不足現象,並接受供氧和類固醇藥物地塞米松(Dexamethasone)治療。

從川普貼身幕僚希克斯(Hope Hicks)於1日對外宣布確診後,白宮與國會已經有12人確診。

除川普夫婦、希克斯以及上午公布確診的白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)外,尚有共和黨籍參議員提里斯(Thom Tillis)、李(Mike Lee)、強森(Ron Johnson),前白宮資深顧問康威(Kellyanne Conway)、共和黨全國委員會(RNC)主席麥丹尼爾(Ronna McDaniel)、川普競選連任總幹事史泰平(Bill Stepien)、川普私人助理盧納(Nicholas Luna),以及協助川普準備首場總統辯論的前新澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie)。

