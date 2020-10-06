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    川普確診》住院4天 川普推文宣布傍晚出院返白宮

    美國總統川普在確診武漢肺炎入住軍醫院4天後，透過推特表示，將在今天傍晚出院。（法新社資料照）

    美國總統川普在確診武漢肺炎入住軍醫院4天後，透過推特表示，將在今天傍晚出院。（法新社資料照）

    2020/10/06 03:06

    〔中央社〕美國總統川普在確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）入住軍醫院4天後，透過推特表示，將在今天傍晚出院，他感覺非常好。他並喊話表示，不要害怕武漢肺炎，不要讓疫情主導生活。

    川普2日凌晨透過推特宣布他和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），並在傍晚入住華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療。

    他今天透過推特表示，將在傍晚6時30分出院，「感覺非常好」。

    川普也向民眾喊話表示，「不要害怕病毒，不要讓它主導你的生活」。在川普政府的領導下，已經開發一些真正好的藥物與知識，「我覺得我比20年前感覺更好」。

    白宮醫療團隊昨天表示，川普在確診後，曾出現2次短暫血氧濃度不足現象，並接受供氧和類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療。

    從川普貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）於1日對外宣布確診後，白宮與國會已經有12人確診。

    除川普夫婦、希克斯以及上午公布確診的白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）外，尚有共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、李（Mike Lee）、強森（Ron Johnson），前白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway）、共和黨全國委員會（RNC）主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）、川普競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）、川普私人助理盧納（Nicholas Luna），以及協助川普準備首場總統辯論的前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）。

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