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    白宮幕僚長預告「川普即將正常工作」 梅蘭妮亞也發文了

    美國總統川普（見圖）預計最快今天能夠出院。（法新社檔案照）

    美國總統川普（見圖）預計最快今天能夠出院。（法新社檔案照）

    2020/10/05 23:17

    〔即時新聞／綜合報導〕白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）美東時間週一（5日）早上指出，白宮對川普是否即將出院感到樂觀，並透露，川普「即將恢復正常工作」。川普妻子梅蘭妮亞則透露她自我感覺良好，目前仍持續在家休息。據了解，醫師在上午會診後，將討論是否讓川普在今天出院。

    根據美國《政客》 （Politico）報導，川普的醫療團隊4日先行預告，川普預計最快週一離開沃爾特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）。梅多斯表示，今天早上與川普通話，發現他整晚病情有所進步，準備恢復正常的工作，川普將於週一上午會見醫療團隊，進一步評估病況，「我們對他能今天稍晚返回白宮抱持樂觀。」

    梅多斯隨後再對媒體指出，川普是否能夠離開醫院，目前尚未做出最後結論，這項決定要等今天稍晚才能做出，梅多斯說：「醫師將在上午某個時段進行評估。然後，總統將與醫生協商，決定是否在今天稍晚讓他出院。」

    川普妻子梅蘭妮亞則在推特發文表示，「我的家人感謝所有的祈禱與支持！我感覺很好，並會繼續在家裡休息。謝謝世界各地的醫務、看護人員，那些持續為病患禱告的人們，我也謝謝你們。」

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    梅蘭妮亞推特

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