白宮幕僚長預告「川普即將正常工作」 梅蘭妮亞也發文了

2020/10/05

〔即時新聞/綜合報導〕白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)美東時間週一(5日)早上指出,白宮對川普是否即將出院感到樂觀,並透露,川普「即將恢復正常工作」。川普妻子梅蘭妮亞則透露她自我感覺良好,目前仍持續在家休息。據了解,醫師在上午會診後,將討論是否讓川普在今天出院。

根據美國《政客》 (Politico)報導,川普的醫療團隊4日先行預告,川普預計最快週一離開沃爾特里德國家軍事醫療中心(Walter Reed National Military Medical Center)。梅多斯表示,今天早上與川普通話,發現他整晚病情有所進步,準備恢復正常的工作,川普將於週一上午會見醫療團隊,進一步評估病況,「我們對他能今天稍晚返回白宮抱持樂觀。」

梅多斯隨後再對媒體指出,川普是否能夠離開醫院,目前尚未做出最後結論,這項決定要等今天稍晚才能做出,梅多斯說:「醫師將在上午某個時段進行評估。然後,總統將與醫生協商,決定是否在今天稍晚讓他出院。」

川普妻子梅蘭妮亞則在推特發文表示,「我的家人感謝所有的祈禱與支持!我感覺很好,並會繼續在家裡休息。謝謝世界各地的醫務、看護人員,那些持續為病患禱告的人們,我也謝謝你們。」

