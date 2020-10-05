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    川普確診》白宮紀念品推「川普打敗新冠病毒」紀念幣

    美國總統川普（左）及其妻子梅蘭妮亞（中）日前確診武漢肺炎。（法新社檔案照）

    美國總統川普（左）及其妻子梅蘭妮亞（中）日前確診武漢肺炎。（法新社檔案照）

    2020/10/06 00:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），隨後住院治療。但才過沒幾天，白宮紀念品店（White House Gift Shop）就推出「川普打敗新冠病毒」紀念幣，開放民眾預購。

    川普確診後第4天，白宮紀念品店網頁更新訊息，推出「歷史時刻—川普打敗新冠病毒（Trump defeats covid）」紀念幣預購，限量2500枚，一枚要價100美元（約新台幣2900元），預計11月14日出貨，前1500名訂購者還可獲加贈「總統藍口罩」一枚。

    這款紀念幣由安東尼·吉安尼尼（Anthony Giannini）設計。白宮紀念品店官網寫道，這次的新設計以「超級英雄圖形藝術」為基礎，因為川普在美國總統史上是「從未見過的神話」，讚揚川普神話「與吉爾伽美什史詩（Epic of Gilgamesh）無異」。

    白宮紀念品店成立於1946年，2016年已轉為私人經營。

    白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）美東時間週一（5日）早上指出，白宮對川普是否即將出院感到樂觀，並透露川普「即將恢復正常工作」。據了解，醫師在上午會診後，將討論是否讓川普當天出院。

    相關新聞請見︰

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    川普確診後，白宮紀念品店推出「歷史時刻—川普打敗新冠病毒」紀念幣預購。（擷取自白宮紀念品店官網）

    川普確診後，白宮紀念品店推出「歷史時刻—川普打敗新冠病毒」紀念幣預購。（擷取自白宮紀念品店官網）

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