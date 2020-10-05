飆風戰機助威 印度空軍司令嗆聲：中國打不贏我們

印度採購的法製飆風戰機，首批5架在7月29日飛抵印度，空軍司令巴達烏里亞（左二）等高級軍官親自到基地迎接。（美聯社檔案照）

2020/10/05 23:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印度與中國在邊境拉達克（Ladakh）東部的軍事對峙逾5個月，雙方目前均加緊部署兵力和物資，準備打持久戰。印度新德里電視台（NDTV）5日報導，印度空軍司令巴達烏里亞（Marshal RKS Bhadauria）受訪時自信表示：「中國空軍無法擊敗我們。」

據報導，印度8日將慶祝空軍節，巴達烏里亞5日在一場記者會上被問到印中兩軍的邊境衝突時，強調印度空軍在相關區域均有「良好部署」，足以應付任何威脅，甚至聲稱中國空軍戰力「無法擊敗我們」，還進一步強調他並沒有「低估對手」。

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由於印度宿敵巴基斯坦正在計畫將其控制的喀什米爾北部「吉爾吉特—巴爾蒂斯坦」（Gilgit-Baltistan）地區，「暫時」升格為巴國第5個省，且外界認為是中國在幕後操縱，藉此迫使印度在拉達克以外陷入第2個戰場。對此，巴達烏里亞矢言，如果發生這種情況，印度空軍也已準備好同時在北部及西部「兩面作戰」，「我們在各區都有部署，拉達克只是一小部分。」

巴達烏里亞補充說，飆風戰機（Rafale）賦予印軍作戰上的優勢。印度在2016年向法國採購36架飆風，首批5架已在7月29日飛抵印度北部的安巴拉（Ambala）空軍基地，並支援印度對中國的軍事部署。印度專家指出，飆風戰機性能優於中國現有的所有戰機，但中國媒體聲稱飆風不是中國殲-20匿蹤戰機的對手。

據報導，印度空軍先前已在拉達克東部及「實際控制線」鄰近基地部署蘇愷30（Su-30MKI）戰機、美洲豹戰機（Jaguar）和幻象2000（Mirage 2000）戰機等多款戰機。

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