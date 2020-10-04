賺到爽！設計師出售iPhone應用程式圖示 1週進帳400萬

美國設計師Traf推出iPhone應用程式圖示，僅僅1週的時間就爽賺14萬美元（約新台幣405萬元）。（圖擷自icons.tr.af網站）

2020/10/04 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕賺翻了！美國舊金山設計師Traf，推出iPhone應用程式圖示後引起果粉們的搶購熱潮，讓他僅僅1週的時間就爽賺14萬美元（約新台幣405萬元）。

據《BBC》報導，Traf注意到目前的流行趨勢，那就是民眾喜歡分享更改APP圖示後的手機螢幕擷圖，儘管這對安卓用戶來說很常見，但蘋果官方從未允許果粉自定義iPhone內的APP圖示。

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終於，iOS 14於9月發布後，果粉發現可以重新設計手機螢幕主畫面，將應用程式的圖案改成自己想要的那樣，因此Traf也開始在推特分享自己設計的簡約圖示。

讓Traf沒想到的是，自己無心的舉動立即引爆無數果粉的盛讚，直說這款設計完全是夢幻美學。在許多人詢問售價希望購買後，Traf決定以整套28美元（約新台幣810）的價格販賣。

事實上，在這之前根本沒有人賣過這種東西，所以雖然有網友認為太貴了，但許多果粉仍然趨之若鶩瘋狂下單。除此之外，擁有1200萬人訂閱的科技類YouTuber布朗利（Marques Brownlee），也分享了Traf的簡約設計，讓售量急遽飆升。

目前Traf已賣出5000多套APP圖示，進帳超過14萬美元，這讓Traf直呼不可思議。不過，Traf也向那些想模仿他的設計師表示，如果他當初只是為了賺錢而創作，肯定無法達到如今的盛況，因此建議大家還是專注在自己喜歡的東西上面再分享出來，讓網路來決定這個東西到底會不會爆紅。

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