為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    賺到爽！設計師出售iPhone應用程式圖示 1週進帳400萬

    美國設計師Traf推出iPhone應用程式圖示，僅僅1週的時間就爽賺14萬美元（約新台幣405萬元）。（圖擷自icons.tr.af網站）

    美國設計師Traf推出iPhone應用程式圖示，僅僅1週的時間就爽賺14萬美元（約新台幣405萬元）。（圖擷自icons.tr.af網站）

    2020/10/04 14:02

    〔即時新聞／綜合報導〕賺翻了！美國舊金山設計師Traf，推出iPhone應用程式圖示後引起果粉們的搶購熱潮，讓他僅僅1週的時間就爽賺14萬美元（約新台幣405萬元）。

    《BBC》報導，Traf注意到目前的流行趨勢，那就是民眾喜歡分享更改APP圖示後的手機螢幕擷圖，儘管這對安卓用戶來說很常見，但蘋果官方從未允許果粉自定義iPhone內的APP圖示。

    終於，iOS 14於9月發布後，果粉發現可以重新設計手機螢幕主畫面，將應用程式的圖案改成自己想要的那樣，因此Traf也開始在推特分享自己設計的簡約圖示。

    讓Traf沒想到的是，自己無心的舉動立即引爆無數果粉的盛讚，直說這款設計完全是夢幻美學。在許多人詢問售價希望購買後，Traf決定以整套28美元（約新台幣810）的價格販賣。

    事實上，在這之前根本沒有人賣過這種東西，所以雖然有網友認為太貴了，但許多果粉仍然趨之若鶩瘋狂下單。除此之外，擁有1200萬人訂閱的科技類YouTuber布朗利（Marques Brownlee），也分享了Traf的簡約設計，讓售量急遽飆升。

    目前Traf已賣出5000多套APP圖示，進帳超過14萬美元，這讓Traf直呼不可思議。不過，Traf也向那些想模仿他的設計師表示，如果他當初只是為了賺錢而創作，肯定無法達到如今的盛況，因此建議大家還是專注在自己喜歡的東西上面再分享出來，讓網路來決定這個東西到底會不會爆紅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    iOS 14增翻譯功能！簡翻英「我想去你那」驚呆網友
    2020/09/19 00:38

    iOS 14增翻譯功能！簡翻英「我想去你那」驚呆網友
    驚喜！港版iPhone升級iOS14 台灣國旗重新出現了
    2020/09/18 18:12

    驚喜！港版iPhone升級iOS14 台灣國旗重新出現了
    蘋果新機來了！ 日媒：5G iPhone本月中開始生產
    2020/09/08 20:31

    蘋果新機來了！ 日媒：5G iPhone本月中開始生產
    全球Q2智慧型手機銷量掉2成 蘋果iPhone幾乎未受影響
    2020/08/26 09:04

    全球Q2智慧型手機銷量掉2成 蘋果iPhone幾乎未受影響
    國際今日熱門
    防疫失利 「巴西川普」8月支持率竟攀升至執政以來新高點
    2020/10/03 14:21

    防疫失利 「巴西川普」8月支持率竟攀升至執政以來新高點

    金星曾是地球「雙胞胎」 今成死亡星球疑是木星害的
    2020/10/03 14:41

    金星曾是地球「雙胞胎」 今成死亡星球疑是木星害的

    挑戰陸上最速！英傳奇賽車手不幸撞車亡 所駕愛車曝光
    2020/10/03 15:40

    挑戰陸上最速！英傳奇賽車手不幸撞車亡 所駕愛車曝光

    五中全會前夕習搶當「黨主席」 外媒：激化紅二代矛盾
    2020/10/03 14:08

    五中全會前夕習搶當「黨主席」 外媒：激化紅二代矛盾

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播