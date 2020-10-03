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    川普染疫》拜登團隊要求副總統辯論 講台應距離3.6公尺

    未降低染疫風險，民主黨競選團隊要求副總統辯論的講台距離增加至3.6公尺。圖為首場總統辯論。（路透）

    未降低染疫風險，民主黨競選團隊要求副總統辯論的講台距離增加至3.6公尺。圖為首場總統辯論。（路透）

    2020/10/03 10:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），選前辯論是否能順利進行也成為大眾關注的焦點，副總統辯論預定7日在猶他州舉行，拜登團隊要求加強防疫，並要求候選人間講台至少距離12英呎（約3.6公尺）。

    綜合外媒報導，川普確診後兩黨候選人皆緊急篩檢，目前副總統彭斯（Mike Pence）、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）檢測皆為陰性，負責舉辦副總統辯論的猶他大學（The University of Utah）表示，辯論會將持續舉行。

    消息人士指出，拜登團隊認為目前辯論會的防疫措施仍不足，講台間7英呎（約2公尺）的距離不夠，無法遵守醫學指南，已向總統辯論委員會提出建議，要求講台至少距離12英呎（約3.6公尺）。

    拜登日前與川普同場辯論，川普確診後也有許多醫師和專家認為，拜登的染疫風險大，目前拜登和妻子吉兒（Jill Biden）檢測結果則為陰性。

    根據社交距離準則，人與人之間應距離至少6英呎（約1.8公尺），以免暴露在武漢肺炎病毒的風險中，拜登團隊指出，若是長時間待在室內，醫療專家建議將人與人之間的距離盡量拉大。消息人士提到，拜登團隊人員將講台距離視為「非常嚴肅的問題」。川普競選團隊則表示，持開放態度，願意進行協商。

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