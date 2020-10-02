川普確診》白宮緊急取消行程 第二場辯論恐停辦

美國總統川普（左）驚傳確診，外媒分析指出，第二場辯論會恐取消。（法新社）

2020/10/02 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）宣布確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），白宮已將兩人近期的行程取消，原訂在美國時間15日晚間（台灣時間16日上午9點）舉行的第二場辯論恐出現變數。

綜合外媒報導，美國總統川普在當地時間9月29日晚間與對手拜登（Joe Biden）進行總統大選首場辯論，但事隔2天就在推特宣布與妻子雙雙確診，將開始進行隔離。白宮目前也已將川普的行程緊急取消，包括原定於今（2）日的佛羅里達造勢，僅剩下一場向武漢肺炎高風險的老年人表達支持的視訊會議。

請繼續往下閱讀...

第二場總統候選人辯論會，原定在美國時間15日晚間於佛羅里達州邁阿密舉行，外媒分析指出，現在仍不清楚川普在兩週後是否會出現相關症狀，若是川普病情穩定，可能可以透過線上連線參與辯論，但也有很大的機會下一場辯論將無法順利進行。

據報導，川普曾在首場辯論活動中，嘲笑對手拜登總是戴著口罩，並且不像自己在競選期間舉辦多場造勢活動，未料川普卻先確診。川普確診後，也有許多專業人士擔心，與川普一起參加辯論的拜登，同樣面臨感染風險

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法