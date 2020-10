川普確診》拜登檢驗結果出爐！武漢肺炎陰性反應

2020/10/03 00:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普2日確診感染武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),其民主黨對手拜登當天祝福川普伉儷早日康復後,也前往進行檢測,目前結果已經出爐,拜登為陰性反應。

美國《有線電視新聞網》(CNN)報導,拜登和川普9月29日在首場美國總統大選電視辯論會中互噴口水,且現場為密閉空間,兩人也相隔不遠,川普確診消息曝光後,各界也擔心拜登健康狀況,川普妻子梅蘭妮亞透過推特表示,自己出現輕微症狀;白宮官員也證實川普為輕症患者,但精神狀況良好。

拜登得知川普確診後,在推特發文指出,「吉爾(拜登妻子)與我將關心傳遞給總統川普與梅蘭妮亞,祝福他們迅速康復,我們將繼續為總統及其家人的健康和安全祈禱。」隨後有知情人士指出,拜登與妻子共同前往進行武漢肺炎病毒檢測,並在繼續競選行程前等候結果揭曉。

美東時間2日中午12點22分(台灣時間3日午夜零時22分),拜登在推特發文指出,「我很高興地報告,我和夫人吉爾進行了武漢肺炎測試,結果為陰性反應。謝謝大家的關注。我希望這件事可以提醒大家:戴上口罩,保持社交距離,並勤洗手。」

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.