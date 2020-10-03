川普確診》拜登檢驗結果出爐！武漢肺炎陰性反應

2020/10/03 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），其民主黨對手拜登當天祝福川普伉儷早日康復後，也前往進行檢測，目前結果已經出爐，拜登為陰性反應。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，拜登和川普9月29日在首場美國總統大選電視辯論會中互噴口水，且現場為密閉空間，兩人也相隔不遠，川普確診消息曝光後，各界也擔心拜登健康狀況，川普妻子梅蘭妮亞透過推特表示，自己出現輕微症狀；白宮官員也證實川普為輕症患者，但精神狀況良好。

拜登得知川普確診後，在推特發文指出，「吉爾（拜登妻子）與我將關心傳遞給總統川普與梅蘭妮亞，祝福他們迅速康復，我們將繼續為總統及其家人的健康和安全祈禱。」隨後有知情人士指出，拜登與妻子共同前往進行武漢肺炎病毒檢測，並在繼續競選行程前等候結果揭曉。

美東時間2日中午12點22分（台灣時間3日午夜零時22分），拜登在推特發文指出，「我很高興地報告，我和夫人吉爾進行了武漢肺炎測試，結果為陰性反應。謝謝大家的關注。我希望這件事可以提醒大家：戴上口罩，保持社交距離，並勤洗手。」

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands. — Joe Biden （@JoeBiden） October 2, 2020

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery. — Melania Trump （@FLOTUS） October 2, 2020

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