「機器登」大戰「血肉普」？ 網瘋傳拜登辯論作弊

有網友質疑民主黨候選人拜登被質疑在首場總統辯論會上作弊。（推特截圖）

2020/10/01 17:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選第一場辯論，被戲稱「瞌睡喬」（Sleepy Joe）的民主黨候選人拜登（Joe Biden），表現比預期好。不過有關他在辯論中作弊的傳言漫天飛，包括他可能配戴智慧隱形鏡、 骨傳感耳機等，還有網友形容這場辯論是「機器登」大戰「血肉普」的不公平之爭。

美國演藝圈少見公開挺共和黨的演員詹姆斯伍德（James Woods ），在推特發了相關影片擷圖，顯示拜登在辯論時，把手伸進外套，似乎在擺弄什麼東西，手抽出來後，衣襟下方出現了一條明顯的深色「線」，不知道這個「線」是做什麼的。他在另一則推文中還質疑拜登戴有內攝影機的智慧隱形眼鏡。

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也有網友發現，拜登的手腕上，露出一個像管線端口一樣的東西，有人猜測，那是注射靜脈的「輸液座」，也就是打點滴V端口，拜登可能在辯論時身體上插著輸液管，維持精神。也有人懷疑，這是其它用途的電子設備。

另外，甚至有人在質疑拜登的耳朵，說他的耳朵上，有一條明顯的「凸起」，懷疑是不是植入了什麼用於收聽信息的微型設備。

在辯論前，川普團隊提出過，至少要對雙方檢查兩樣，一是檢查耳朵，另一個還要進行藥檢，但拜登團隊最終都拒絕了這些提議。根據以上的這些跡象，許多網友腦洞大開，想到了拜登作弊的種種可能。

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