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    CNN指美總統辯論太混亂讓北京贏了 王丹：中國連辯論都沒有...

    美國週二舉行首場總統大選電視辯論會，現場非常混亂，還被美媒形容為「像屎一樣的一場秀」。（美聯社）

    美國週二舉行首場總統大選電視辯論會，現場非常混亂，還被美媒形容為「像屎一樣的一場秀」。（美聯社）

    2020/10/01 00:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國29日進行首場總統大選電視辯論會，現任總統川普及其民主黨對手拜登初次對決，現場亂成一團，被美媒CNN主播形容為「像屎一樣的一場秀」，還分析指這場「雙方皆輸」的辯論會最大贏家其實是中國！對此，王丹忍不住跳出來表示「美國大選辯論固然混亂，但中國連辯論都沒有...」。

    29日這場辯論會開始後3分鐘，場面就陷入混亂，川普數度打斷對手拜登發言，主持辯論會的資深《福斯新聞》主持人華萊士（Chris Wallace）雖然試圖控場，但也無可奈何，最後拜登也受不了，直接回嗆川普閉嘴。90分鐘的辯論會充斥川普、拜登、華萊士3人的聲音交雜成一團，讓美國《有線電視新聞網》（CNN）知名主持人達娜·巴什（Dana Bash）直言這場辯論會就是「像屎一樣的一場秀（That was a shit-show）」。

    CNN資深製作James Griffiths今天在香港發專文分析這場辯論，指出兩黨候選人在這場混亂的辯論會中，少數有共識的議題就是中國，兩人都互相指責對方對北京當局太過軟弱。他表示，一直以來北京當局不斷批評「美式民主」，每當中國社會出現改革、要求民主化的聲浪時，中國都會點出美國的失敗之處來轉移焦點，甚至說中國的體系更好，即使不完美，但仍能使社會穩定、經濟成長。

    他認為，這場辯論會雙方皆輸，不僅凸顯美式民主的缺點，恐怕還會讓北京撿到槍，「讓中國成了贏家」。

    而中國官媒《中國日報》在辯論會後也撰文指「這場辯論似乎顯示兩人真心厭惡對方，連禮貌也懶得裝」；《環球時報》總編輯胡錫進也趁機說：「美國政治高層的這種混亂反映了美國社會的分裂、焦慮和美國政治體系優勢的不斷喪失。」

    對此，王丹今晚不以為然地表示，「美國大選辯論固然混亂，但中國連辯論都沒有，一個太監笑別人做愛姿勢不對，他贏個P！」

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