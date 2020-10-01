亞塞拜然宣稱已殺2300名亞美尼亞士兵 國防部公開砲擊驚悚影片

志願者在亞塞拜然街頭協助士兵清槍。（美聯社）

2020/10/01 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕高加索國家亞美尼亞和亞塞拜然上月27日於雙方的爭議地帶納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發激烈軍事衝突，戰況激烈程度是1994年以來停戰之最，而亞塞拜然宣稱已殺2300名亞美尼亞士兵，更公布一段砲擊敵軍的完整影像，只見一群亞美尼亞士兵在軍車附近走動，下一秒砲火襲來，瞬間士兵們斷肢齊飛、身首異處，場面慘不忍睹。

綜合外媒報導，亞塞拜然國防部宣稱，自27日兩國爆發戰事以來，已經殺害至少2300名亞美尼亞士兵，還摧毀了130輛坦克和裝甲車、200多個火砲和導彈系統、25個防空系統，6個指揮作戰區、5個彈藥庫，和50枚反戰車砲。

請繼續往下閱讀...

更在30日公布一段砲擊敵軍的影片，只見數十名亞美尼亞士兵在軍車旁走動，突然砲彈從天而降，擊中軍車後引發大爆炸，士兵們瞬間被炸成變肉塊，現場也冒出大量火光與濃煙。當煙霧散去後，只見現場屍橫遍野，布滿斷肢，場面駭人。

對此，亞美尼亞當局也否認亞塞拜然的死傷說法，強調沒有這麼多的士兵陣亡，並拒絕由俄國領導的軍事聯盟「集體安全公約組織」（CSTO）協調衝突，表示雙方需要在適合的條件與氣氛下進行談判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法