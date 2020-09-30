為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》亞美尼亞公布戰機墜毀照 亞塞拜然堅稱推卸責任

    亞美尼亞昨天指控土耳其的F-16不僅深入亞美尼亞境內轟炸軍事據點，還擊落一架亞美尼亞軍的蘇愷-25戰機，今天更釋出蘇愷-25遭擊落的殘骸照，並公布殉職飛官名字。（圖擷取自亞美尼亞政府的官方推特）

    亞美尼亞昨天指控土耳其的F-16不僅深入亞美尼亞境內轟炸軍事據點，還擊落一架亞美尼亞軍的蘇愷-25戰機，今天更釋出蘇愷-25遭擊落的殘骸照，並公布殉職飛官名字。（圖擷取自亞美尼亞政府的官方推特）

    2020/09/30 23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞、亞塞拜然在雙方的爭議地帶納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發激烈軍事衝突之際，亞美尼亞昨（29日）更指控土國的F-16不僅深入亞美尼亞境內轟炸軍事據點，還擊落一架亞美尼亞軍的蘇愷-25（Су-25）戰機；面對土耳其與亞塞拜然雙雙否認，今天（30日）亞美尼亞更釋出蘇愷-25遭擊落的殘骸照。

    亞美尼亞政府的官方推特今天釋出4張蘇愷-25戰機的殘骸照，指控土國空軍的F-16戰機在瓦爾代尼斯（Vardenis）、「亞美尼亞的領空內」將這架蘇愷-25擊落，當時這架戰機正在執行作戰任務，以擊退針對「民間設施以及軍事據點」的攻擊。

    根據《路透社》報導，亞美尼亞國防部今天也證實殉職的飛官是丹里尼少校（Valeri Danelin）；不過亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）一位幕僚在今天回應，稱亞美尼亞有2架蘇愷-25戰機昨天墜毀在山區，「結果亞美尼亞當局謊稱其中一架是被擊落」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》無人機現蹤高加索 呂禮詩：也將是兩岸發展趨勢
    2020/09/30 20:10

    軍情動態》無人機現蹤高加索 呂禮詩：也將是兩岸發展趨勢
    軍情動態》亞美尼亞控土耳其F-16助戰 亞塞拜然出面否認
    2020/09/30 16:25

    軍情動態》亞美尼亞控土耳其F-16助戰 亞塞拜然出面否認

    玖原建設董事長：貨幣寬鬆資金泛濫 房產保值
    戰機遭擊落？ 亞美尼亞指控土耳其F-16深入境內轟炸
    2020/09/30 00:06

    戰機遭擊落？ 亞美尼亞指控土耳其F-16深入境內轟炸
    高加索地區衝突加劇 亞美尼亞控土耳其派4千士兵助亞塞拜然
    2020/09/28 17:21

    高加索地區衝突加劇 亞美尼亞控土耳其派4千士兵助亞塞拜然

    動態抗波動 也能追收
    國際今日熱門
    籲國際對中國施壓 藏人流亡政府：西藏對亞洲局勢很重要
    2020/09/29 23:59

    籲國際對中國施壓 藏人流亡政府：西藏對亞洲局勢很重要

    印度19歲女「賤民」遭4男輪暴 送醫搶救2週後死亡
    2020/09/29 23:45

    印度19歲女「賤民」遭4男輪暴 送醫搶救2週後死亡

    軍情動態》威嚇中國 印度邊境首度部署遠程巡弋飛彈
    2020/09/30 06:11

    軍情動態》威嚇中國 印度邊境首度部署遠程巡弋飛彈

    超脫序！辣妹爆氣跳車揍路人 比基尼被扯掉還晃乳叫囂
    2020/09/30 00:16

    超脫序！辣妹爆氣跳車揍路人 比基尼被扯掉還晃乳叫囂 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播