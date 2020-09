軍情動態》亞美尼亞公布戰機墜毀照 亞塞拜然堅稱推卸責任

2020/09/30 23:11

〔即時新聞/綜合報導〕亞美尼亞、亞塞拜然在雙方的爭議地帶納戈爾諾-卡拉巴赫(Nagorno-Karabakh,簡稱納卡地區)爆發激烈軍事衝突之際,亞美尼亞昨(29日)更指控土國的F-16不僅深入亞美尼亞境內轟炸軍事據點,還擊落一架亞美尼亞軍的蘇愷-25(Су-25)戰機;面對土耳其與亞塞拜然雙雙否認,今天(30日)亞美尼亞更釋出蘇愷-25遭擊落的殘骸照。

亞美尼亞政府的官方推特今天釋出4張蘇愷-25戰機的殘骸照,指控土國空軍的F-16戰機在瓦爾代尼斯(Vardenis)、「亞美尼亞的領空內」將這架蘇愷-25擊落,當時這架戰機正在執行作戰任務,以擊退針對「民間設施以及軍事據點」的攻擊。

根據《路透社》報導,亞美尼亞國防部今天也證實殉職的飛官是丹里尼少校(Valeri Danelin);不過亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)一位幕僚在今天回應,稱亞美尼亞有2架蘇愷-25戰機昨天墜毀在山區,「結果亞美尼亞當局謊稱其中一架是被擊落」。

On Sep29,F-16 multifunctional fighter of the #Turkish Air Forces downed within the airspace of #Armenia in Vardenis region the SU-25 Fighter of Armenian Armed Forces which was carrying out combat tasks to repel attacks on military and civilian objects. #ArtsakhStrong #NKpeace pic.twitter.com/YHyIZO5Eb3