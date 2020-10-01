高加索領土爭議 亞塞拜然亞美尼亞戰火再起

亞美尼亞士兵上月廿九日在受其控制的亞塞拜然境內「納卡共和國」，朝亞塞拜然軍隊發射加農砲。（美聯社）

2020/10/01 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕高加索國家亞美尼亞和亞塞拜然上月廿七日為雙方爭執逾卅年的納哥諾卡拉巴克地區主權問題再起衝突，九月卅日流血規模更創紀錄，已知近百人死亡、數百人受傷。由於衝突範圍已超越納卡地區邊界，恐演變成兩國之間的全面戰爭，進而引發各自背後的俄羅斯、土耳其勢力趁機介入。

俄羅斯、土耳其勢力趁機介入

亞美尼亞和亞塞拜然皆位於亞歐兩洲分界高加索山脈以南的外高加索地區，居歐亞大陸核心，扼當地盛產石油、天然氣輸送國際的能源管路，在一九九一年蘇聯解體前，均為蘇聯加盟共和國，同年先後宣布獨立。納卡則在亞塞拜然境內，國際目前普遍承認屬於亞塞拜然的一部分，但從一九八八年納卡戰爭爆發以來，亞塞拜然即未能在當地施政；亞美尼亞人移居納卡和實際統治歷史則可追溯到西元前，並在九一年成立納卡共和國控制多數地區。

請繼續往下閱讀...

九四年五月，亞美尼亞軍隊打贏納卡戰爭後，兩國政府代表曾針對該地區的爭議狀態多次進行和平會談，但雙方依舊時常爆發流血衝突，以二○一六年四月兩國宣稱各有卅餘名士兵死亡最為慘烈，但上月卅日衝突規模創卅年來之最，兩國皆稱對方挑釁，無視聯合國安理會九月廿九日喊停。

土國暗助亞塞拜然 擊落亞美尼亞戰機

亞美尼亞總理帕辛揚九月廿九日已和俄國總統普廷通話，不排除尋求一九九二年和俄國等結盟至今、但亞塞拜然選擇退出的「集體條約安全組織」（ＣＳＴＯ）協助。亞美尼亞國防部廿九日聲稱，土耳其一架支援亞塞拜然部隊的F-16戰機，擊落亞美尼亞的蘇愷-25戰機。亞塞拜然的鄰國盟友土耳其總統艾多根廿八日則表示，土國願意「全心出動所有資源」協助亞塞拜然。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法