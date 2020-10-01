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    世維會批中國謊言掩蓋滅絕 十一全球串聯抗議

    土耳其執政黨批中國治理新疆政策，引發中國駐土耳其大使館強烈抗議。世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提指出，中國始終散布謊言，掩蓋針對維吾爾人的「極端滅絕政策」。圖為2019年5月間，南疆和田市一個據信是「再教育營」的戒備森嚴設施，沿著高牆建有制高的瞭望塔。（法新社檔案照）

    土耳其執政黨批中國治理新疆政策，引發中國駐土耳其大使館強烈抗議。世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提指出，中國始終散布謊言，掩蓋針對維吾爾人的「極端滅絕政策」。圖為2019年5月間，南疆和田市一個據信是「再教育營」的戒備森嚴設施，沿著高牆建有制高的瞭望塔。（法新社檔案照）

    2020/10/01 09:30

    〔中央社〕土耳其執政黨批中國治理新疆政策，引發中國駐土耳其大使館強烈抗議。世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提指出，中國始終散布謊言，掩蓋針對維吾爾人的「極端滅絕政策」。

    世界維吾爾代表大會於十一中共建政71週年當天在全球各地展開「全球行動日」（Global Day of Action）抗議活動，呼籲中共「停止種族滅絕」。

    土耳其執政的正義發展黨（AK Party）批評中國在新疆維吾爾自治區的政策「內含對維吾爾人的專橫做法」，敦促尊重人權。

    正義發展黨發言人契利克（Omer Celik）在十一前夕，於9月29日在記者會中指出，土耳其一直密切關注中國新疆維吾爾自治區的人權和信仰自由，以及2017年實施的「新疆維吾爾自治區去極端化條例」，此一條例內含對維吾爾人的負面和專橫做法。

    契利克指出，中國對維吾爾人、對新疆穆斯林少數族群的作為和政策，安卡拉當局向來都當作是自己的事情。

    中國駐土耳其大使館9月30日發布聲明，強調正義發展黨「有關涉疆表態與中國新疆維吾爾自治區的現實完全不符，中國駐土耳其大使館對此表示強烈抗議。在涉疆問題上應尊重基本事實，我們不接受任何無端指責」。

    迪里夏提（Dilxat Raxit）對中國大使館聲明內容表達強烈譴責。他表示，中國始終利用涉外機構「散布謊言，掩蓋針對維吾爾人所推行的極端滅絕政策」。

    世維會總部在德國慕尼黑。迪里夏提30日在電話中告訴中央社記者，中國政府對土耳其任何涉及維吾爾人的言論非常敏感，並且試圖利用自身經濟影響力使土耳其與中國立場一致。

    「自從集中營曝光後，大量證據證明中國有系統地在迫害維吾爾人。但是中國政府利用自己控制的媒體散布謊言，同時運用涉外機構試圖進一步加以美化。」迪里夏提說：「中國駐土耳其大使館的聲明明顯掩蓋現實、歪曲事實，想要通過強硬聲明內容分化土耳其社會對維吾爾人的高度關注。」

    聯合國專家指出，新疆至少有100萬名維吾爾人及他族穆斯林被拘禁於「再教育營」。中國稱再教育營是職業訓練中心，有助根除極端主義並培訓新技能。部分西方媒體稱再教育營為集中營。

    維吾爾人在新疆自治區蒙受迫害，這在同為突厥民族的土耳其社會是敏感議題。土耳其外交部於2019年2月9日曾公開抨擊中國當局「對維吾爾人有系統的同化政策」，強調這是「人道上重大恥辱」，並呼籲國際社會和聯合國秘書長採取行動，結束在新疆的人道悲劇。

    10月1日中共建政71週年。迪里夏提指出，世維會當天將在世界各地進行抗議，盼舉世意識中國散播的謊言「是無法掩蓋的事實。同時喚起國際社會施壓，迫使中國政府關閉再教育集中營，並且追究對維吾爾人所推行種族滅絕政策的執行者、參與者、決策者。」

    參與10月1日Global Day of Action抗議活動的還包活流亡藏人、香港人和台灣人。迪里夏提說：「我們的訴求是關閉再教育集中營，停止種族滅絕。」

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