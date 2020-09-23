藏版新疆集中營 54萬藏人被「職訓」

一名中國武警守在西藏首府拉薩的布達拉宮前。 （路透檔案照）

2020/09/23 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕二○一六到二○年間上百份中國官方媒體報導、官方機構文件顯示，中國正以轉移就業之名，將大量西藏農村剩餘勞動力移轉到軍事化的訓練中心，接受包括職業技能、法律教育、思想教育和旨在培養對黨忠誠的「感恩教育」等培訓，此舉猶如在新疆設立所謂的「職業技能教育培訓中心」，強制維吾爾族等少數族裔勞動的政策翻版。

路透廿二日報導，北京甚至訂出這些農牧人口遷移至西藏或中國其他地區的額度：根據西藏自治區政府網站上月發布的公告，今年一到七月，西藏農牧民轉移就業達五十四萬三千人，「完成年度目標的九十．五％」，約佔西藏總人口的十五％，其中僅約五萬人轉移至西藏他處，其餘都被送到中國各地。這些被轉移就業者，許多最終都從事低薪工作，包括紡織廠作業員、建築和農業等。

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從農牧變僱傭勞動 中稱自願

西藏和新疆議題獨立研究員鄭國恩指出，「現在是自文化大革命以來，對傳統藏人生活方式最猛烈、最明確和針對性的攻擊」，「這是脅迫（藏人）生活方式從農牧改為僱傭勞動」。然而，由於外籍記者不得進入西藏，目前無法確認遭轉移藏人處境。

路透檢視其他的政策文件、企業報告、採購紀錄和官方媒體報導，其中一份縣級實施計畫指示，對相關負責官員要「嚴格賞罰」，安排就業轉移的「中間人」，如仲介或民間企業，每跨區轉出一人可獲得五百人民幣（約二一七八台幣）補貼，西藏境內轉移補貼金為三百人民幣。但中國外交部強烈否認強迫勞動，聲稱勞工「是自願且獲得適當補償」。

將農村過剩勞動力轉入工業，是中國提升經濟、脫貧重要一環，但人權團體指出，在新疆、西藏這些擁有大量不同族裔人口的地區，這項計畫過度強調意識形態訓練，政府訂出轉移人數額度和軍事化管理，意味著這種轉移帶有脅迫成份。這也是中國首次大規模且公開制定目標進行西藏農村勞動力轉移，重要環節之一就是基層黨組織建設，官員收集農村勞動力資料，進行教育活動，建立忠誠度。

美國「國際聲援西藏運動」組織主席麥卡西說，近期的官方公告「大幅且危險地擴大這些計畫，包括『思想教育』，代表情況危險地惡化」。

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