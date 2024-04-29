索羅門群島大選執政黨席次未過半 親中總理放棄競選連任

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞的政黨未能在大選中過半，現在反對派組成聯盟，企圖從他手中奪得組閣權。（路透）

2024/04/29 20:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）4月29日宣布，他將不再競選連任總理，結束了4年多來親中的執政時期。

《法新社》報導，蘇嘉瓦瑞領導的政黨在4月17日的國會大選中未能取得絕對多數席次，僅獲得15席。隨後，該黨選擇外交部長馬內列（Jeremiah Manele）作為國會領袖，實際上也成為總理候選人。索羅門群島國會將於5月2日（週四）進行投票，選出新任總理。

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69歲的蘇嘉瓦瑞曾4度擔任索羅門群島總理，經歷了武裝政變、暴動和中國崛起等重大事件。他在宣布不再競選連任的記者會上表示，他的家人和孩子受到了「前所未有的言語辱罵」。他強調自己被指控的許多事情都未經證實，並表示自己「一直受到媒體的誹謗」，但這些都沒有動搖他的決心。

蘇嘉瓦瑞於2019年上任後，突然將外交關係從台灣轉向中國，引發了北京方面的大量投資和援助。2022年，他與中國簽署安全協議，使中國在索羅門群島的利益快速擴張，引起西方國家對中國在南太平洋地區影響力擴張的擔憂。

儘管蘇嘉瓦瑞不再競選連任，但這並不意味著他的政黨將放棄與中國的緊密關係。馬內列作為外長，曾於2019年前往北京，正式建立與中國的外交關係。他過去曾讚揚中國提供慷慨的援助和基礎設施資金，並強調索羅門群島堅定致力於與北京的關係。

蘇嘉瓦瑞表示，他有信心他的政黨「擁有、團結和責任黨」（OUR Party，又譯「我們黨」）已獲得足夠的聯盟夥伴支持，可以在新的50席國會中取得微弱多數席位（28 席）。

反對黨陣營則希望減少中國的影響力。據報導，4個反對黨已聯合爭取政權，包括由3個政黨組成的「問責改革與賦權聯盟」（CARE）和「索羅門群島聯合黨」（SIUP）。根據初步選舉結果，他們共獲得20個席次，需要爭取更多議員的支持才能組成政府。

索羅門群島新任總理的人選，將對南太平洋地區的地緣政治格局產生重大影響。中國近年來積極擴展在南太平洋地區的影響力，試圖挑戰美國和其盟友在該地區的主導地位。如果親中陣營在索羅門群島失去執政權，將對中國的南太平洋戰略造成一定的阻礙。

2019年索中建交儀式上，索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）與中國外交部長王毅握手。馬內列將角逐下屆索國總理寶座。（美聯社）

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