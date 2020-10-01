中共暴政拆散無數家庭！羅冠聰悲嘆：沒有國慶 只有國殤

在團聚的節日，香港卻有不少人因抗爭須入獄，甚或流亡；還有人遭到送中，無法和家人相遇，種種惡行讓羅冠聰不禁感慨說道「中共暴政拆散無數家庭」。圖為過去香港示威民眾拆下中國國旗並丟入海中。（美聯社）

2020/10/01 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日是中秋節，恰好和中國國慶同天，前「香港眾志」秘書長羅冠聰就無奈表示，在這團聚的節日，香港卻有不少人因抗爭須入獄，甚或流亡；還有人遭到送中，無法和家人相遇，種種惡行讓羅冠聰不禁感慨說道「中共暴政拆散無數家庭」。

羅冠聰在臉書上表示，今年中秋碰巧與中共國慶日子重疊，這「就像歷史替荒謬現實開了個玩笑」，因為原先應該是歌舞昇平、高舉「團聚」的節日，卻因為中共暴政，無數家庭遭到拆散。

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羅冠聰列出，有在香港因抗爭而入獄、流亡，甚至被送中的手足，都無法與家人相聚；也有在中國被困在新疆集中營、西藏因種族文化清洗的少數族裔，被逼迫得骨肉分離。

羅冠聰直言，自從中共立國，「大躍進、大飢荒、文革等歷史浩劫奪走了數千萬人民性命」，但當時的掌權者（毛澤東）卻依然被高掛在廟堂家室，被膜拜、被神化。

羅冠聰痛批，中共不懂從歷史反思、糾正錯誤，只會依仗國勢和人民的善忘，就奉行鐵腕管治，「它的創建又何堪慶賀？在家國之上，是人的尊嚴；若無人權，國家又有何值得尊重？」

羅冠聰拿出去年在中共國慶喊出的口號「沒有國慶，只有國殤」，強調在此刻，更應該大聲吶喊，並強調自己雖然現在勢弱言輕，但絕對不會虛作無聲；他盼望，終有一日香港光復，中秋團聚會是手足真正的能和家人相擁，而不是像現今狀況般被拆散。

羅冠聰臉書全文

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