為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中共暴政拆散無數家庭！羅冠聰悲嘆：沒有國慶 只有國殤

    在團聚的節日，香港卻有不少人因抗爭須入獄，甚或流亡；還有人遭到送中，無法和家人相遇，種種惡行讓羅冠聰不禁感慨說道「中共暴政拆散無數家庭」。圖為過去香港示威民眾拆下中國國旗並丟入海中。（美聯社）

    在團聚的節日，香港卻有不少人因抗爭須入獄，甚或流亡；還有人遭到送中，無法和家人相遇，種種惡行讓羅冠聰不禁感慨說道「中共暴政拆散無數家庭」。圖為過去香港示威民眾拆下中國國旗並丟入海中。（美聯社）

    2020/10/01 09:27

    〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日是中秋節，恰好和中國國慶同天，前「香港眾志」秘書長羅冠聰就無奈表示，在這團聚的節日，香港卻有不少人因抗爭須入獄，甚或流亡；還有人遭到送中，無法和家人相遇，種種惡行讓羅冠聰不禁感慨說道「中共暴政拆散無數家庭」。

    羅冠聰在臉書上表示，今年中秋碰巧與中共國慶日子重疊，這「就像歷史替荒謬現實開了個玩笑」，因為原先應該是歌舞昇平、高舉「團聚」的節日，卻因為中共暴政，無數家庭遭到拆散。

    羅冠聰列出，有在香港因抗爭而入獄、流亡，甚至被送中的手足，都無法與家人相聚；也有在中國被困在新疆集中營、西藏因種族文化清洗的少數族裔，被逼迫得骨肉分離。

    羅冠聰直言，自從中共立國，「大躍進、大飢荒、文革等歷史浩劫奪走了數千萬人民性命」，但當時的掌權者（毛澤東）卻依然被高掛在廟堂家室，被膜拜、被神化。

    羅冠聰痛批，中共不懂從歷史反思、糾正錯誤，只會依仗國勢和人民的善忘，就奉行鐵腕管治，「它的創建又何堪慶賀？在家國之上，是人的尊嚴；若無人權，國家又有何值得尊重？」

    羅冠聰拿出去年在中共國慶喊出的口號「沒有國慶，只有國殤」，強調在此刻，更應該大聲吶喊，並強調自己雖然現在勢弱言輕，但絕對不會虛作無聲；他盼望，終有一日香港光復，中秋團聚會是手足真正的能和家人相擁，而不是像現今狀況般被拆散。

    羅冠聰臉書全文

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    擠淚？ 習近平出席「烈士紀念日」猛眨眼
    2020/10/01 00:56

    擠淚？ 習近平出席「烈士紀念日」猛眨眼
    中國國慶晚會完整節目單出爐！ 歐陽娜娜、張韶涵確定參與
    2020/09/30 17:03

    中國國慶晚會完整節目單出爐！ 歐陽娜娜、張韶涵確定參與

    玖原建設董事長：貨幣寬鬆資金泛濫 房產保值
    籲國際對中國施壓 藏人流亡政府：西藏對亞洲局勢很重要
    2020/09/29 23:59

    籲國際對中國施壓 藏人流亡政府：西藏對亞洲局勢很重要
    中國十一國慶前夕再出庭 黃之鋒：屆時能否保釋仍是未知數
    2020/09/24 23:46

    中國十一國慶前夕再出庭 黃之鋒：屆時能否保釋仍是未知數

    動態抗波動 也能追收
    中國用錢買到沉默 美導演批好萊塢影業自我審查
    2020/09/21 16:30

    中國用錢買到沉默 美導演批好萊塢影業自我審查
    國際今日熱門
    武漢肺炎》中秋連假前一日暴漲！ 才迎單日低點...南韓再添113例
    2020/09/30 11:28

    武漢肺炎》中秋連假前一日暴漲！ 才迎單日低點...南韓再添113例

    英野生動物公園5隻非洲灰鸚鵡「出口成髒」 園方負責人也遭殃
    2020/09/30 10:39

    英野生動物公園5隻非洲灰鸚鵡「出口成髒」 園方負責人也遭殃

    評中共中央委員會工作條例 鮑彤：鞏固習近平永遠核心地位
    2020/09/30 17:26

    評中共中央委員會工作條例 鮑彤：鞏固習近平永遠核心地位

    垃圾問題有解了！ 科學家創造超級酶 幾天內「吃掉」塑膠
    2020/09/30 10:36

    垃圾問題有解了！ 科學家創造超級酶 幾天內「吃掉」塑膠

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播