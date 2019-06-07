中國迫害新疆維族人 美議員警告：必將承擔後果

2019-06-07 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害新疆維吾爾族的暴行加劇，歐美國家和人權組織有鑑於形勢緊迫，6日在美國華盛頓舉辦一場會議，與會者包括美國政要，共同商討如何處理新疆的人權危機，以及如何向中國政府施壓。

據《自由亞洲電台》報導，總部位於德國的「世界維吾爾代表大會」（DUQ，簡稱世維會）、美國華府的人權組織「維吾爾人權計劃」（UHRP）和「維吾爾裔美國人協會」（UAA）等團體6日在華盛頓舉辦名為「正視中國的暴行，為維吾爾人權危機做出全球反制」的會議，集結美國政界人物、國際機構代表、維權人士、學術專家和維族代表，一同制定策略，逼迫中國當局關閉再教育營、停止迫害維族和其他穆斯林。

參與開幕式的美國國防部主導亞洲政策的助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，國際社會忽視維吾爾族危機太久了，不僅是美國政府官員，所有有良知的人都應該關注新疆的嚴重人權問題。

《維吾爾人權政策法案》提案人之一、美國民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）指出，中國當局為消滅民族認同，大規模監禁、虐待、強行政治灌輸境內維族人，也禁止他們投入伊斯蘭教的宗教活動；中國沒有放過海外的維族人，透過騷擾、恐嚇、以他們還在新疆的親人作為要脅等方式，讓他們不敢發聲、說出真相。麥高文說，他們嚴正告誡中國「將承擔迫害行徑的後果」。

世維會主席艾沙（Dolkun Isa）表示，有200萬人被拘留在新疆的再教育營；維吾爾人權項目估計，約有435名知識分子被監禁或失踪，其中多數為學生、教師或研究人員。另外，該會議7和8日在喬治華盛頓大學繼續進行。

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