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    中國疫苗有疑慮 汪文斌：將作全球公共財優先提供開發中國家

    中國外交部發言人汪文斌今日表示，中國疫苗會做為全球公共財，並向開發中國家提供。圖為中國生物技術公司研發的武漢肺炎疫苗。（路透）

    中國外交部發言人汪文斌今日表示，中國疫苗會做為全球公共財，並向開發中國家提供。圖為中國生物技術公司研發的武漢肺炎疫苗。（路透）

    2020/09/30 19:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國生物技術股份有限公司（CNBG）等生技企業研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，在依然存在隱憂的情況下，竟已緊急提供接種使用。中國外交部發言人汪文斌今日更表示，中國會將疫苗作為「全球公共產品」，並優先向開發中國家提供。

    中國國藥控股高層日前透露，除4萬名臨床試驗人員之，子公司CNBG已將疫苗提供給了另外的35萬人；且中國科興生物（SinoVac）未完成全球公認的第三階段臨床試驗，卻向員工和家屬近3000人注射疫苗。中國軍方和康希諾生物（CanSinoBIO）共同開發的疫苗，更是被批准已可緊急使用。此行為讓《紐約時報》撰文評論，中國這種行為等於一場豪賭。

    綜合中媒報導，中國外交部發言人汪文斌在今日的例行記者會上表示，為因應全球武漢肺炎疫情，中國正加緊疫苗的研發，且中方早已宣布，中國疫苗研究完成、並投入做使用後，將作為「全球公共產品」，實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出中國貢獻。

    此外，汪文斌也強調中國「說到做到」，雖然各國疫苗都還在研發中，但對中方而言，一定會將疫苗作為「全球公共產品」，以公平合理的價格提供給全世界，並將以各種方式，優先向開發中國家提供中國疫苗。

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