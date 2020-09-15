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    美調整中港旅遊警示級別 汪文斌：中國是最安全的國家

    中國外交部發言人汪文斌（見圖）今天指稱，中國是世界上最安全的國家之一，要美方製定旅行警告時別進行無端的政治操弄。（美聯社資料照）

    中國外交部發言人汪文斌（見圖）今天指稱，中國是世界上最安全的國家之一，要美方製定旅行警告時別進行無端的政治操弄。（美聯社資料照）

    2020/09/15 17:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院14日更新對香港的旅遊警示，建議美國國民「重新考慮」（Reconsider Travel）前往香港旅遊，與中國同級別。對此，中國外交部發言人汪文斌今（15）日稱，中國是世界上最安全的國家之一，要美方制定旅行警告時別進行無端的政治操弄。

    美國國務院14日更新對香港的旅遊警示，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情與港版國安法的任意執法，建議美國國民「重新考慮」（Reconsider Travel）前往香港旅遊。

    另外，美國國務院也更新對中國的旅遊警示 ，將原本的第4級「不要前往」（Do Not Travel），下調至第3級「重新考慮」；但公告也提醒，由於中國情有所改善，所以下調警示級別，但中國仍會任意執法，對美國人或其他國家公民執行拘留或禁止離境。

    對此，中國外交部發言人汪文斌今天回應說，中國是世界上最安全的國家之一。他也強調，「當然在華的外國人也有義務遵守中國的法律，美方在制定旅行警告時，應當充分的尊重事實，不應該進行無端的政治操弄」。

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