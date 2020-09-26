CNN專訪閻麗夢：中共政權存在就不可能調查武肺源頭

流亡美國的中國病毒學家閻麗夢接受《CNN NEWS18》指出，只要中共政權繼續存在，就不可能有全面調查病毒起源，在短期內也不會出現有效疫苗，呼籲民主國家的人士敦促政府，要求中國負責。（圖擷取自Facebook）

2020/09/27 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，新型冠狀病毒源頭至今依然未明，歐美各國持續痛批中共涉嫌掩蓋病毒起源；對此，流亡美國的中國病毒學家閻麗夢接受《CNN NEWS18》指出，只要中共政權繼續存在，就不可能有全面調查病毒起源，在短期內也不會出現有效疫苗，呼籲民主國家的人士敦促政府，要求中國負責。

根據《NEWS 18》報導，閻麗夢23日接受專訪表示，不要指望中共會對武肺病毒全面調查，「無論是何種形式，只要這個政權存在，他們就不會允許其發生，他們不會允許真相大白於天下」。

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閻麗夢續稱，她自己有多年從事疫苗研發的經驗，而且還有申請通用流感疫苗的專利，「我能告訴你的是，我們終將獲得疫苗，這個危險的病毒也終將被攻克，但是目前時間緊迫，這個高度傳染的病毒已經破壞我們的生活，破壞我們的經濟，因此短期內，不要指望能有神奇的疫苗產生，因為這是一個強變異的病毒，同時要記住，這是被從實驗室故意釋放，而且實驗室放出來的絕非只有一種病毒，因此，如何讓這些人就其所為負責，進行徹底調查，必須找出他們到底是怎麼得到這個病毒，還有關於病毒有什麼是我們未知，那樣我們才有機會開發有效的藥物和有效的疫苗」。

閻麗夢指出，應該對武漢肺炎疫情負責的是中共政權，以及在這場瘟疫中和他們合作的人，「這個政權的罪責是一起有組織的罪刑，他們應該為此負責並賠償」，另根據她掌握的一手消息和數據，並基於過去的經驗，必須對新冠病毒嚴加防範，在現階段也不要指望群體免疫，「一旦感染，免疫系統就會受損，在SARS-1問時就存在同樣問題，我們恐怕沒有足的免疫力，能夠不斷進行自我保護」，所以應該保護好自己和家人，盡可能降低感染風險，通過對中共就則來實現這一切。

閻麗夢強調，由於她不是政府裡的政策制定者，沒辦法給出具體政策，告訴大眾如何向中國究責，但她很快將發表第二份報告，「人們可以讀完兩篇報告做出判斷，然後找到你們的政府，你來自民主國家，你可以投票選出政府，你可以要求政府採取行動，而不是像中國一樣」。

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