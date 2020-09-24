中國「抗疫劇」上映評價爛到爆！中網站急關評分功能

中國宣傳抗疫的影集《最美逆行者》，沒想到卻因涉及歧視女性、劇情太假等原因導致評分慘不忍睹。（擷取自CCTV微博）

2020/09/25 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國宣傳抗疫的影集《最美逆行者》，沒想到卻因涉及歧視女性、劇情太假等原因導致評分慘不忍睹，評論網站也緊急關閉評分功能。對此，還有劇組人員私下透露，編劇只是掛個名，實際上劇情央視愛怎麼改就怎麼改。

綜合媒體報導，《最美逆行者》由央視製播，以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）為背景，本月17日播出第一集。不過才一播出，就見其中劇情為一間公司自行成立抗疫運輸隊，自願報名的志工全為男性，女性皆以「有困難」拒絕。另外，影片中也有不少不專業醫療動作、劇情與現實呈現重大出入等漏洞百出的問題。

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影片播出後，網民負評如潮，不少網民大罵劇組歧視女性、劇情「很瞎」，在知名中國影評網站「豆瓣」與「知乎」上，滿分10分評分中，兩站皆創下不滿2分的紀錄。不久後，網站甚至緊急關閉評分功能。不過，仍有大量網民在各式平台批評該劇，也有網民指出，「在現實生活中，他們將女性推到了第一線，在宣傳中，他們掩埋了這些女性」一段話獲得大量迴響。

另外，據稱遭網友一面倒痛罵後，有劇組人員私下透露，該劇的編劇僅是掛名，實際上所有劇情與內容，都是由央視主導。

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