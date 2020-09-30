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    軍情動態》離量產剩臨門一腳！ 土耳其自製反艦飛彈進入最終測試

    土耳其國防承包公司Roketsan研製的反艦巡航飛彈Atmaca目前進入最終測試階段，離量產剩臨門一腳，圖為Atmaca飛彈。（擷取自戴米爾推特）

    土耳其國防承包公司Roketsan研製的反艦巡航飛彈Atmaca目前進入最終測試階段，離量產剩臨門一腳，圖為Atmaca飛彈。（擷取自戴米爾推特）

    2020/09/30 10:22

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其國防承包公司Roketsan研製的反艦飛彈Atmaca目前進入最終測試階段，離量產剩臨門一腳。Atmaca飛彈射程最大可至250公里，能夠在低水面上飛行，並於接近目標時將飛行高度拉高，從上方打擊目標船艦。

    《Defense World》報導，土耳其Roketsan公司研製的Atmaca飛彈目前已進入最終測試階段，土耳其國防工業署（Defence Industry Directorate）署長戴米爾（Ismail Demir）週二（29日）晚間透過推特表示，「在進入大規模量產之前，最後的測試還包含了一項Atmaca飛彈的彈頭測試」。

    戴米爾補充提到，Atmaca飛彈已經通過機載內部導航的試射，可以獨立於GPS系統之外，代表著Atmaca飛彈具有良好反電戰（EW）能力，這款土耳其自製飛彈是從2009年開始研發，2018年11月完成基礎測試，同年土耳其國防部與Roketsan公司簽署量產合約，包含發射控制系統、開火控制系統都是由土耳其公司研發。

    Atmaca飛彈可以從固定或移動平台上開火，例如船艦等，射程距離最大可至250公里，可以在低水面上飛行，從水平或垂直平面角度觸及目標，根據Roketsan公司聲明，Atmaca飛彈其中一項特色是，可以在靠近目標時將高度拉高，然後再從上方打擊目標船艦。

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