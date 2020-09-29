武漢肺炎全球死亡數逼近百萬 WHO直言：低估了

WHO突發衛生事件執行主任萊恩表示，武漢肺炎實際死亡數應比官方統計更多。（路透）

2020/09/29 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球死亡數逼近百萬大關，世界衛生組織（WHO）指出，實際死亡數可能高於官方統計數字。

根據「約翰霍普金斯大學」統計，武漢肺炎死亡數達99萬9667人，美國20.4萬人最多，巴西14.1萬、印度9.5萬分居二、三。WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）當地時間週一表示，無論是確診數或是死亡數，官方所統計的數字可能有低估情形，「當你在計算數字時，你沒辦法做到完美，我能夠確定的是，現行的數字可能低估了新型冠狀病毒的真實死亡數。」

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美國醫學會雜誌（JAMA Internal Medicine）7月刊出一份研究報告，耶魯大學研究員透過全國衛生統計中心數據得出的結論顯示，美國境內的武漢肺炎死亡數可能少算了28％。

數據曾為白宮所引用的健康指標和評估研究所推估，明年1月1日美國死亡人數將超過37.1萬人。感染疾病專家提醒，新冠病毒是一種隱匿性極高的病毒，能夠攻擊包括心臟、腎臟和大腦等近乎所有人體系統。

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