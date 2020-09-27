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    奈及利亞東北部恐攻 州長車隊遇襲30死

    奈及利亞東北部傳恐怖攻擊，博爾諾州長祖魯姆車隊遇襲，至少30人死亡。（法新社）

    奈及利亞東北部傳恐怖攻擊，博爾諾州長祖魯姆車隊遇襲，至少30人死亡。（法新社）

    2020/09/27 11:14

    〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞東北部再傳恐怖攻擊事件，博爾諾州（Borno State）州長車隊25日遇襲，造成至少30人死亡，包括多名維安人員，根據消息人士表示，州長本人並無大礙。

    綜合外媒報導，博爾諾州長祖魯姆（Babagana Umara Zulum）25日預計前往查德湖（Lake Chad）湖畔的巴加鎮（Baga），途中遭到伊斯蘭聖戰士襲擊，造成12名警察、5名軍人、4名政府支持的民兵成員和9名當地居民。

    消息人士表示，攻擊事件發生後，周邊地區發現至少30人的屍體，並有許多人受傷，祖魯姆並無大礙。另一名消息來源則指出，武裝人士從車隊中搶走8台車輛。警方隨後證實襲擊，聲明中表示，聖戰份子對維安車隊攻擊，並補充，特勤人員「成功擊退」武裝團體。

    州長發言人古紹（Isa Gusau）26日表示，這次的訪問行動共安排3支車隊，包括州長、政府委員會和安全衛隊，在其他人抵達巴加鎮後，傳出維安車隊遭襲擊的消息，州長祖魯姆對此感到相當遺憾。

    從極端組織博科聖地（Boko Haram）分裂出的伊斯蘭國西非省（ISWAP）長期控制奈及利亞東北部地區，極端組織近期加劇對地方軍事據點和村莊的攻擊。據報導，州長祖魯姆的車隊7月也在巴加鎮附近遭到伊斯蘭國西非省的攻擊，迫使訪問取消。

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