為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    奈及利亞北部又爆恐怖攻擊 伊斯蘭國攻進小鎮挾持數百人

    奈及利亞東北部又發生恐怖攻擊事件，當地民兵組織說，大批伊斯蘭國西非省武裝份子分乘22輛卡車，18日晚上攻進查德湖地區附近的小鎮庫卡瓦。圖為政府軍繳獲的伊斯蘭國車輛。（法新社）

    奈及利亞東北部又發生恐怖攻擊事件，當地民兵組織說，大批伊斯蘭國西非省武裝份子分乘22輛卡車，18日晚上攻進查德湖地區附近的小鎮庫卡瓦。圖為政府軍繳獲的伊斯蘭國車輛。（法新社）

    2020-08-19 21:35:19

    〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞東北部又發生恐怖攻擊事件，當地民兵組織表示，有大批伊斯蘭國西非省（ISWAP，原稱Boko Haram博科聖地）的武裝份子分乘22輛卡車，在當地時間昨天（18日）晚上攻進查德湖地區附近的小鎮庫卡瓦（Kukawa），擊退當地防衛部隊後占領小鎮，目前挾持數百名村民與政府軍對峙。

    綜合外媒報導，當地的民兵組織首長柯洛（Babakura Kolo）表示，恐怖份子與當地守軍駁火後占領庫卡瓦，將兩週前好不容易從待了2年的難民營返回家園的數百名村民當作人質，更強拉當地人成為伊斯蘭國武裝份子對抗政府軍。

    奈及利亞東北部的博爾諾州（Borno State）過去數十年來因為博科聖地在當地作亂，導致有200萬人被迫流離失所，其中有許多人住在博爾諾州首府邁杜古里（Maiduguri）附近環境惡劣的難民營裡，但從2018年起奈國政府便「軟硬兼施」地要難民返回家鄉。

    雖然政府有派駐部隊在當地駐守，並讓村民在村莊周圍挖壕溝抵禦攻擊，然而伊斯蘭國武裝份子仍不斷嘗試發動攻擊，造成許多冒險前往村外農地工作的村民不是被殺就是遭綁架；根據《法新社》消息指出，奈國今天（19日）已在邁杜古里部署戰鬥機待命，但具體的軍事行動並沒有透露。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    索馬利亞飯店遭恐攻至少15死 安全部隊救出205人
    2020-08-17 12:11

    索馬利亞飯店遭恐攻至少15死 安全部隊救出205人
    索馬利亞首都遭恐攻 軍事基地至少8死14傷
    2020-08-08 20:12

    索馬利亞首都遭恐攻 軍事基地至少8死14傷
    【投資講座】資金狂潮新對策 存基金攻略

    【投資講座】資金狂潮新對策 存基金攻略
    伊斯蘭國襲擊阿富汗監獄 75囚犯趁亂逃獄
    2020-08-03 13:38

    伊斯蘭國襲擊阿富汗監獄 75囚犯趁亂逃獄
    瓦解IS恐攻 土耳其查獲手機炸彈和150公斤炸藥
    2017-02-09 23:14

    瓦解IS恐攻 土耳其查獲手機炸彈和150公斤炸藥
    鹿茸－守護全家人的健康就靠它

    鹿茸－守護全家人的健康就靠它
    國際今日熱門
    2020-08-18 23:37

    丹麥環保人士抗議 迫日產5500桶石油平台暫停生產

    2020-08-18 22:31

    武漢肺炎》印度一個邦確診逾60萬例 超過全球第六多的南非

    2020-08-19 00:25

    德國冰淇淋新口味標榜「無糖零熱量」 網笑喊：台灣也有！

    2020-08-18 23:22

    成「慈善醜聞」代罪羔羊 加拿大財政部長主動請辭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播