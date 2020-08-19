奈及利亞北部又爆恐怖攻擊 伊斯蘭國攻進小鎮挾持數百人

奈及利亞東北部又發生恐怖攻擊事件，當地民兵組織說，大批伊斯蘭國西非省武裝份子分乘22輛卡車，18日晚上攻進查德湖地區附近的小鎮庫卡瓦。圖為政府軍繳獲的伊斯蘭國車輛。（法新社）

2020-08-19 21:35:19

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞東北部又發生恐怖攻擊事件，當地民兵組織表示，有大批伊斯蘭國西非省（ISWAP，原稱Boko Haram博科聖地）的武裝份子分乘22輛卡車，在當地時間昨天（18日）晚上攻進查德湖地區附近的小鎮庫卡瓦（Kukawa），擊退當地防衛部隊後占領小鎮，目前挾持數百名村民與政府軍對峙。

綜合外媒報導，當地的民兵組織首長柯洛（Babakura Kolo）表示，恐怖份子與當地守軍駁火後占領庫卡瓦，將兩週前好不容易從待了2年的難民營返回家園的數百名村民當作人質，更強拉當地人成為伊斯蘭國武裝份子對抗政府軍。

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奈及利亞東北部的博爾諾州（Borno State）過去數十年來因為博科聖地在當地作亂，導致有200萬人被迫流離失所，其中有許多人住在博爾諾州首府邁杜古里（Maiduguri）附近環境惡劣的難民營裡，但從2018年起奈國政府便「軟硬兼施」地要難民返回家鄉。

雖然政府有派駐部隊在當地駐守，並讓村民在村莊周圍挖壕溝抵禦攻擊，然而伊斯蘭國武裝份子仍不斷嘗試發動攻擊，造成許多冒險前往村外農地工作的村民不是被殺就是遭綁架；根據《法新社》消息指出，奈國今天（19日）已在邁杜古里部署戰鬥機待命，但具體的軍事行動並沒有透露。

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