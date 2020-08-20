武漢肺炎》奈及利亞野味照賣照吃 專家憂疫情再起

奈及利亞的傳統市場以經營非法動物交易聞名，受到武漢肺炎疫情影響，當地的傳統市場已關閉數月，近期市場再度開放。圖為被動保團體從傳統市場救出的穿山甲。（路透）

2020-08-20 22:49:20

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞的傳統市場以非法動物交易為名，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，當地的傳統市場已關閉數月，近期市場再度開放，引起流行病學專家與動保人士的擔憂。

根據《路透》報導，位在奈及利亞南部拉哥斯（Lagos）州的市集上，攤販拿著彎刀去除瀕臨絕種的穿山甲鱗片，旁邊則有剝好皮的蔗鼠。雖然大多數的業者都帶著口罩，但根據其中一位業者尤薩夫（Kunle Yusaf）說，「我們不擔心吃這些動物的肉，因為這些動物身上不會有病毒，而且在疫情期間，我們照常吃這些肉，身體還是很健康。」當地人不把武漢肺炎病毒很有可能是來自中國的傳統市場的說法放在心上，即使病毒已經造成奈及利亞1000多人死亡。

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劍橋大學流行病學家雷斯蒂夫（Olivier Restif）表示，「我們非常擔憂傳統市場所帶來的風險，但若封閉市場，可能會使更多業者轉為地下交易。」他認為應該推動更多衛生教育與安全的動物交易。

推動國際野生動物福利的世界自然基金會（WWF）表示，武漢肺炎應當是警訊，提醒人們非法動植物交易的風險，但是奈及利亞的市場仍然蓬勃發展，政府相關單位國家環境標準與法規執行局（NESREA）也未回應其訴求。

當地的野生動物保護區「綠色手指野生動物保護計劃」（Green Fingers Wildlife Conservation Initiative）創辦人莫博（Chinedu Mogbo）表示，他希望鼓勵奈及利亞人少吃獵捕來的動物及以野生動物為原料的傳統醫藥，這樣可以減少製作傳統醫藥時不衛生的處理過程，防止疾病的傳播。

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