奈及利亞男童罵神判刑10年 全球120位成年人願輪流代其服刑

波蘭奧斯威辛博物館的館長西溫斯基（見圖左，圖取自歐新社）向奈及利亞總統（見圖右，圖擷取自NGRPRESIDENT Twitter）喊話，要求其赦免涉嫌褻瀆神明男童的罪。

2020/09/26 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞早前傳出奇怪的爭議判決，一名13歲男童因為用言語褻瀆神明，結果被判10年有期徒刑，引發國際社會及人權組織關注。對此，波蘭奧斯威辛博物館的館長西溫斯基（Piotr Cywinski）和超過百名來自世界各地的志願人士向奈及利亞政府提出，由他們輪流代替該名男童服刑的提議。

綜合外媒報導，波蘭奧斯威辛博物館的館長西溫斯基（Piotr Cywinski）表示，他和另外119名來自世界各地的志願者，願意以「每人輪流服刑一個月」的方式來代替該名男童的罪，西溫斯基也要求奈及利亞總統布里應赦免該名男童的罪。

請繼續往下閱讀...

西溫斯基提到，無論該名男童說了什麼，基於他年幼，都不應該讓他負上全責，「無人可奪走他（涉事男童）的青春、剝奪他的機會、傷害他的身心和教育。如果真的要他坐牢10年，那麼世界各地有120位成年人願意輪流代他服刑」西溫斯基在寫給奈及利亞總統的信中這麼寫道。

據了解，該名男童於今年8月在該國北部卡諾州與朋友吵架時，以粗言侮辱真主阿拉，事後遭到逮捕及起訴。男童律師已提出上訴，批評法庭的判決違反兒童權利和奈及利亞憲法，目前上訴庭仍未定出審理日期。聯合國兒童基金會也高度重視此案，呼籲該國政府撤銷判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法