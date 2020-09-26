聯手抗中！歐盟在聯合國大會表明與美同陣線

歐盟主席米歇爾（Charles Michael）25日在聯合國辯論會上，就美中對抗表明歐盟立場。（圖擷取自Charles Michael推特）

2020/09/26 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕中美緊張關係持續升級，各界都十分關注歐盟的立場，而歐盟也終於在月25日的聯合國辯論大會上，表明在價值觀層面會與美國站在同一陣線，歐盟也將持續關注並譴責中共打壓人權等惡行。

根據歐盟高峰會官網發布的新聞稿指出，歐盟主席米歇爾（Charles Michael）25日在聯合國辯論會上提到近期美中對抗，外界關心歐盟立場的議題，米歇爾表示歐盟與美國共享的價值較為接近，諸如民主、人權、法治等等，因此在價值觀層面上，會選擇與美國站在同一陣線。

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米歇爾也直言，歐盟不認同中國在政治或是經濟體系上的價值觀及作法，表明不會停止關切中國人權問題，必要時會繼續譴責中共在香港、新疆等問題上的惡行。

但米歇爾也表示，在面對全球暖化、武漢疫情或非洲債務減免等全球性的共同挑戰上，必須承認中國是關鍵夥伴，也是歐盟重要的貿易夥伴。為此，歐盟未來將重新平衡與中國的關係，以實現更對等且更公平的競爭。

LIVE NOW : my speech at the @UN General Assembly on behalf of the EU #UNGA75 https://t.co/7seKK655Df — Charles Michel （@eucopresident） September 25, 2020

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