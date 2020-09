聯手抗中！歐盟在聯合國大會表明與美同陣線

2020/09/26 23:08

〔即時新聞/綜合報導〕中美緊張關係持續升級,各界都十分關注歐盟的立場,而歐盟也終於在月25日的聯合國辯論大會上,表明在價值觀層面會與美國站在同一陣線,歐盟也將持續關注並譴責中共打壓人權等惡行。

根據歐盟高峰會官網發布的新聞稿指出,歐盟主席米歇爾(Charles Michael)25日在聯合國辯論會上提到近期美中對抗,外界關心歐盟立場的議題,米歇爾表示歐盟與美國共享的價值較為接近,諸如民主、人權、法治等等,因此在價值觀層面上,會選擇與美國站在同一陣線。

米歇爾也直言,歐盟不認同中國在政治或是經濟體系上的價值觀及作法,表明不會停止關切中國人權問題,必要時會繼續譴責中共在香港、新疆等問題上的惡行。

但米歇爾也表示,在面對全球暖化、武漢疫情或非洲債務減免等全球性的共同挑戰上,必須承認中國是關鍵夥伴,也是歐盟重要的貿易夥伴。為此,歐盟未來將重新平衡與中國的關係,以實現更對等且更公平的競爭。

