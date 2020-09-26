巴基斯坦擬在喀什米爾北部建省 疑中國獻計逼印度兩面作戰

巴基斯坦控制的喀什米爾地區首府穆薩法拉巴德市（Muzaffarabad）民眾，上月在示威中焚燒印度國旗和總理莫迪等人照片。（法新社）

2020/09/26 22:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」26日報導，巴基斯坦準備將其控制的喀什米爾「吉爾吉特─巴爾蒂斯坦」（Gilgit-Baltistan）地區，「暫時」升格為該國第5個省，恐引爆與印度的衝突。分析更指出，此舉或許是中國在背後操作，一來可掃除「中巴經濟走廊」（CPEC）發展路障，二來可迫使印度在拉達克（Ladakh）以外陷入第2個戰場。

據報導，巴基斯坦部會首長、反對派領袖和軍隊日前舉行會談，決定暫時將「吉爾吉特─巴爾蒂斯坦」地區納入國土，這將使1947年分治以來持續爭奪喀什米爾主權的巴國和印度，「至少」陷入軍事緊張狀態。印巴兩國曾在2003年達成停火協議，並劃定「實際控制線」（LOC），但隨著印控地區近年出現分離主義活動，此線形同虛設。

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「吉爾吉特─巴爾蒂斯坦」地區和印中兩國目前對峙的拉達克地區，僅相隔嘉亞臣冰河。巴國當局片面改變現狀後，印度恐被迫在高海拔地區，同時應付與中國和巴國。該地區也接壤中國新疆，是中國與阿拉伯海之間唯一的陸路通道。中國已在當地投資600億美元，推展「一帶一路」倡議中規模最大的CPEC計畫，但該爭議地區的建設一直遭印度強烈反對。

英國倫敦大學國王學院國際關係學者潘特（Harsh V. Pant）指出，巴國試圖藉由合法控制「吉爾吉特─巴爾蒂斯坦」地區，移除中國投資CPEC的障礙，同時也造就印度必須「兩面作戰」的局面，「印度絕對會解讀成中國在背後搞鬼，巴國沒有選擇，只能淪為中印衝突的受害者。」

美國智庫「威爾遜國際學者中心」南亞問題學者柯格曼（Michael Kugelman）更指出，美國也會做出「中國從中作梗」的判斷。他推測，印度將有更多動力加強捍衛邊境，印軍與共軍在「實際控制線」（LAC）附近擦槍走火的機率將節節攀升。

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