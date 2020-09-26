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    拔掉騰訊也一樣！印度政府無意讓《絕地求生M》再度上架

    印度官員表示，由於《絕地求生M》本身的「暴力本質」，就算換公司經營，印度政府也無意讓其再度上架。（歐新社）

    印度官員表示，由於《絕地求生M》本身的「暴力本質」，就算換公司經營，印度政府也無意讓其再度上架。（歐新社）

    2020/09/26 21:19

    〔即時新聞／綜合報導〕印度政府月初宣布，全國境內禁用包含《絕地求生M》、《王者榮耀》在內的118款中國APP，對此，《絕地求生M》母公司宣布將收回騰訊在印度的營運權，意圖以全新姿態再度在印度回歸上架。但是，據印度官員表示，由於遊戲本身的「暴力本質」，印度政府並無意讓《絕地求生M》再度上架。

    綜合媒體報導，中印關係因邊境爭議急遽惡化，印度政府近期宣布在國內禁用超過118款中國APP，其中包括《絕地求生M》與《王者榮耀》等中國遊戲，印度政府認為這些APP會竊取使用者個資。

    在禁令下達後，《絕地求生M》遊戲商PUBG公司公告將收回騰訊代理印度《絕地求生M》的資格，並尋求以非中國公司的身分重新在印度境內重新開始，但據外媒報導，一名匿名資深印度高級官員表示，短期內印度政府不會考慮重新開放《絕地求生M》上架，除了資安問題外，說名官員說，「這款遊戲的暴力本質已經遭到各界嚴重批評，就算代理權換手了，這個問體也並沒有解決」，《絕地求生M》在印度重新上架的機會渺茫。

    印度是《絕地求生M》最大的玩家來源國，佔全球玩家數高達24％，禁令不僅影響《絕地求生M》的總體營運，也影響了印度國內既有的電競發展，包含TSM、NOVA、FNC在內等12支當地電競隊伍，原本已受邀參加PMPL南亞職業聯賽春季賽，但如今隨著印度禁令擴大，這些隊伍也被禁止參加任何《絕地求生M》的比賽。

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