為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    毒梟生前各地藏錢 姪子在公寓牆內發現5億現鈔

    哥倫比亞毒梟艾斯可巴生前擁有巨額資產，他的姪子尼可拉斯近日在艾斯可巴的公寓牆內發現巨額現金。（法新社資料照）

    哥倫比亞毒梟艾斯可巴生前擁有巨額資產，他的姪子尼可拉斯近日在艾斯可巴的公寓牆內發現巨額現金。（法新社資料照）

    2020/09/26 12:13

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞知名毒梟艾斯可巴（Pablo Escobar）生前擁有巨額資產，近日艾斯可巴的姪子尼可拉斯（Nicolas Escobar）敲開叔叔的公寓的牆壁，竟在牆內發現裝有1800萬美金現鈔（約新台幣5億）的袋子。

    綜合外媒報導，尼可拉斯居住在艾斯可巴位於麥德林（Medellin）的公寓已經5年，尼可拉斯表示，每當自己坐在飯廳望向停車場時，總覺得看到一個人影進來隨後消失。腦中也出現一個想法引導自己敲開牆壁，尼可拉斯在牆內發現裝有現金的袋子、一台打字機、相機和底片膠捲等物品。

    尼可拉斯表示，自己並非首次在叔叔的住處找到錢。但尼可拉斯也提到，多數鈔票因年代久遠，已經腐爛無法使用。尼可拉斯表示，敲開牆後裡面的氣味非常嚇人，「比東西死掉的味道還要糟100倍」。

    自從艾斯可巴去世後，哥倫比亞國內就傳出許多消息，稱艾斯可巴在躲避警方追緝時，在各地藏匿鉅額現金。毒梟艾斯可巴被稱為「古柯鹼之王」，最活躍的時期曾掌握80%走私到美國的古柯鹼，1993年死於槍戰中，當時的淨資產估計約為300億美金（依照當時匯率約新台幣7905億）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    哥倫比亞抗爭持續 示威民眾朝警丟擲石塊
    2020/09/22 13:18

    哥倫比亞抗爭持續 示威民眾朝警丟擲石塊
    只對女人上癮！墨西哥大毒梟「矮子」親口證實
    2020/09/11 18:19

    只對女人上癮！墨西哥大毒梟「矮子」親口證實

    住公園的家 涵悅+擁抱綠意美好生活
    法國史上第二大現金搶案！ 里昂3億運鈔車才離開銀行就被搶
    2020/08/29 13:51

    法國史上第二大現金搶案！ 里昂3億運鈔車才離開銀行就被搶
    武漢肺炎》無政府控管 哥倫比亞毒梟「血腥封城」
    2020/07/17 14:14

    武漢肺炎》無政府控管 哥倫比亞毒梟「血腥封城」
    國際今日熱門
    南韓官員海上遭槍殺 南韓媒：北韓官媒全面噤聲
    2020/09/25 13:05

    南韓官員海上遭槍殺 南韓媒：北韓官媒全面噤聲

    中國小說《三體》遭美議員盯上 去信要網飛終止改編影集
    2020/09/25 12:46

    中國小說《三體》遭美議員盯上 去信要網飛終止改編影集

    武漢肺炎》芬蘭機場派「嗅探犬」檢疫 準確率近100％
    2020/09/25 13:33

    武漢肺炎》芬蘭機場派「嗅探犬」檢疫 準確率近100％

    又恐嚇！中國學者稱「台獨日益猖獗」嗆共軍不排除開第一槍！
    2020/09/25 12:48

    又恐嚇！中國學者稱「台獨日益猖獗」嗆共軍不排除開第一槍！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播