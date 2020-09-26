毒梟生前各地藏錢 姪子在公寓牆內發現5億現鈔

哥倫比亞毒梟艾斯可巴生前擁有巨額資產，他的姪子尼可拉斯近日在艾斯可巴的公寓牆內發現巨額現金。（法新社資料照）

2020/09/26 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞知名毒梟艾斯可巴（Pablo Escobar）生前擁有巨額資產，近日艾斯可巴的姪子尼可拉斯（Nicolas Escobar）敲開叔叔的公寓的牆壁，竟在牆內發現裝有1800萬美金現鈔（約新台幣5億）的袋子。

綜合外媒報導，尼可拉斯居住在艾斯可巴位於麥德林（Medellin）的公寓已經5年，尼可拉斯表示，每當自己坐在飯廳望向停車場時，總覺得看到一個人影進來隨後消失。腦中也出現一個想法引導自己敲開牆壁，尼可拉斯在牆內發現裝有現金的袋子、一台打字機、相機和底片膠捲等物品。

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尼可拉斯表示，自己並非首次在叔叔的住處找到錢。但尼可拉斯也提到，多數鈔票因年代久遠，已經腐爛無法使用。尼可拉斯表示，敲開牆後裡面的氣味非常嚇人，「比東西死掉的味道還要糟100倍」。

自從艾斯可巴去世後，哥倫比亞國內就傳出許多消息，稱艾斯可巴在躲避警方追緝時，在各地藏匿鉅額現金。毒梟艾斯可巴被稱為「古柯鹼之王」，最活躍的時期曾掌握80%走私到美國的古柯鹼，1993年死於槍戰中，當時的淨資產估計約為300億美金（依照當時匯率約新台幣7905億）。

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