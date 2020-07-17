武漢肺炎》無政府控管 哥倫比亞毒梟「血腥封城」

哥倫比亞毒梟、武裝團體在國內部分地區實施「血腥封城」。圖為示意圖。（彭博資料照）

2020-07-17 14:14:34

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在拉丁美洲延燒，「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，在疫情期間，哥倫比亞毒梟和武裝團體在國內部分地區實施「血腥封城」，未遵守封鎖規定的居民會被武裝組織攻擊甚至槍殺。

綜合外媒報導，哥倫比亞自3月疫情爆發後，實施宵禁及封城，但仍允許民眾因緊急狀況或醫療需求離開房屋，哥倫比亞毒梟卻在國內32州的11個州實施比政府更加嚴格的封鎖令。據報導，毒梟團體封鎖農村地區，並利用手機應用程式Whatsapp和傳單警告當地居民勿外出，截至目前已有8人因違反封鎖令外出，被武裝人士殺害。

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在沿海城市圖馬科（Tumaco），武裝團體更禁止居民捕魚，並將宵禁時間設定在晚間5點，嚴重影響當地民眾的生計。南部地區普圖馬約（Putumayo）一名社區領袖則透露，毒梟封鎖村莊之間的交通，如果社區出現疑似病例，那名患者會被要求離開當地，否則將被殺害，在政府無控管的情況下，民眾只能選擇服從。

人權觀察美洲地區主任維梵科（JoséMiguel Vivanco）表示，這現象反映出哥倫比亞政府，長期以來未能在國內偏遠地區建立具意義性的國家機構，保護處於危險之中的民眾。維梵科也呼籲政府，保護這些社區，確保居民有足夠的食物和水，並保護民眾免於受武漢肺炎影響。

根據《約翰霍普金斯大學》統計，哥倫比亞截至目前已累積超過16.5萬例確診，每日平均新增5千例，死亡病例則累積逾6千例。

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