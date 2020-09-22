為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哥倫比亞抗爭持續 示威民眾朝警丟擲石塊

    哥倫比亞勞工及學生週一（21日）再次走上街頭，表達對哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）社會及經濟政策的不滿。（法新社）

    哥倫比亞勞工及學生週一（21日）再次走上街頭，表達對哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）社會及經濟政策的不滿。（法新社）

    2020/09/22 13:18

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞勞工及學生週一（21日）再次走上街頭，表達對哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）社會及經濟政策的不滿，在經濟危機與警察暴力電擊致死事件下，尋求大規模示威的可能性。

    據《路透》報導，為了符合哥倫比亞的防疫政策，當地團體那天一早動員大隊伍的自行車、機車及汽車駛往哥倫比亞勞動部，以符合人群集會限制，進行和平抗爭，而另一處的抗議活動則沒有這麼和平，下午在波哥大（Bogota）玻利瓦爾廣場（Bolivar Plaza）的抗爭中，部分示威人士在最高法院外朝警察丟擲石頭。

    《路透》指出，當地新聞報導顯示，示威民眾還闖入當地銀行，迫使警方用催淚瓦斯驅離，但示威人士也將催淚瓦斯撿起反擊。這個月哥倫比亞警方電擊致死一案已經釀起多場抗爭，至少造成13人死亡，數百人受傷。

    1名19歲的抗議學生奧爾蒂斯（Alejandro Ortiz）受訪時表示，「我在為我的權利抗爭，他們（警察）隨意奪取別人的生命是不公平的」，同時他還表示，「這裡充滿了侵略敵意跟腐敗」，而波哥大市長為「鼓勵」民眾早點回家，更限制大眾運輸交通工具只能運行到晚上8點整。

    哥倫比亞工會和學生領袖去年年底就開始帶領大規模抗議活動，由於示威所引發的搶劫，更讓波哥大及卡利（Cali）地區一度宣佈宵禁，直至去年聖誕假期前才逐漸減少，而隨著疫情在今年接踵而至，哥倫比亞城市失業率飆升至25%，致使相關人士再次對未來感到不安，認為哥國有可能的養老金及稅制改革將會傷害工人階級。

    哥倫比亞21日示威活動中，抗議民眾撿起警方發射的催淚瓦斯反擊。（路透）

    哥倫比亞21日示威活動中，抗議民眾撿起警方發射的催淚瓦斯反擊。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    哥倫比亞示威釀至少13死 國防部長出面道歉請求原諒
    2020/09/12 11:25

    哥倫比亞示威釀至少13死 國防部長出面道歉請求原諒
    男遭警電擊12次致死 哥倫比亞爆反警示威
    2020/09/11 20:45

    男遭警電擊12次致死 哥倫比亞爆反警示威

    永慶盃壘球賽開打 PS女孩熱舞助陣
    哥倫比亞3嫌來台闖空門 今遭判刑
    2020/09/01 14:59

    哥倫比亞3嫌來台闖空門 今遭判刑
    被哥倫比亞爆料向伊朗買飛彈 委內瑞拉總統諷︰好主意
    2020/08/23 12:36

    被哥倫比亞爆料向伊朗買飛彈 委內瑞拉總統諷︰好主意
    國際今日熱門
    澳洲記者爆駐中恐怖經歷 14歲女兒也遭調查
    2020/09/21 14:09

    澳洲記者爆駐中恐怖經歷 14歲女兒也遭調查

    疫情重創生計1.5億兒童陷入貧困 童工問題恐復燃
    2020/09/21 14:55

    疫情重創生計1.5億兒童陷入貧困 童工問題恐復燃

    索羅門群島首都爆炸2死 都是二戰未爆彈調查人員
    2020/09/21 14:09

    索羅門群島首都爆炸2死 都是二戰未爆彈調查人員

    研究︰全球前1％富人碳排放 為31億窮人2倍
    2020/09/21 17:11

    研究︰全球前1％富人碳排放 為31億窮人2倍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播