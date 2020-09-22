哥倫比亞抗爭持續 示威民眾朝警丟擲石塊

哥倫比亞勞工及學生週一（21日）再次走上街頭，表達對哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）社會及經濟政策的不滿。（法新社）

2020/09/22 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞勞工及學生週一（21日）再次走上街頭，表達對哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）社會及經濟政策的不滿，在經濟危機與警察暴力電擊致死事件下，尋求大規模示威的可能性。

據《路透》報導，為了符合哥倫比亞的防疫政策，當地團體那天一早動員大隊伍的自行車、機車及汽車駛往哥倫比亞勞動部，以符合人群集會限制，進行和平抗爭，而另一處的抗議活動則沒有這麼和平，下午在波哥大（Bogota）玻利瓦爾廣場（Bolivar Plaza）的抗爭中，部分示威人士在最高法院外朝警察丟擲石頭。

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《路透》指出，當地新聞報導顯示，示威民眾還闖入當地銀行，迫使警方用催淚瓦斯驅離，但示威人士也將催淚瓦斯撿起反擊。這個月哥倫比亞警方電擊致死一案已經釀起多場抗爭，至少造成13人死亡，數百人受傷。

1名19歲的抗議學生奧爾蒂斯（Alejandro Ortiz）受訪時表示，「我在為我的權利抗爭，他們（警察）隨意奪取別人的生命是不公平的」，同時他還表示，「這裡充滿了侵略敵意跟腐敗」，而波哥大市長為「鼓勵」民眾早點回家，更限制大眾運輸交通工具只能運行到晚上8點整。

哥倫比亞工會和學生領袖去年年底就開始帶領大規模抗議活動，由於示威所引發的搶劫，更讓波哥大及卡利（Cali）地區一度宣佈宵禁，直至去年聖誕假期前才逐漸減少，而隨著疫情在今年接踵而至，哥倫比亞城市失業率飆升至25%，致使相關人士再次對未來感到不安，認為哥國有可能的養老金及稅制改革將會傷害工人階級。

哥倫比亞21日示威活動中，抗議民眾撿起警方發射的催淚瓦斯反擊。（路透）

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