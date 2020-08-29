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    法國史上第二大現金搶案！ 里昂3億運鈔車才離開銀行就被搶

    法國東南部城市里昂（Lyon）發生900萬歐元的運鈔車搶案，外媒評論為2009年穆蘇林（Toni Musulin）1160萬歐元搶案之後的最大現金搶案。圖為2009年穆蘇林投案的警局。（美聯社）

    法國東南部城市里昂（Lyon）發生900萬歐元的運鈔車搶案，外媒評論為2009年穆蘇林（Toni Musulin）1160萬歐元搶案之後的最大現金搶案。圖為2009年穆蘇林投案的警局。（美聯社）

    2020-08-29 13:51:08

    〔即時新聞／綜合報導〕法國東南部城市里昂（Lyon）發生運鈔車搶案，當地時間週五上午9時左右，一輛駛離銀行的裝甲運鈔車遭到數名武裝歹徒攻擊，車上900萬歐元（約新台幣3.15億元）現金遭劫走，幸無人傷亡。據外媒，此案應為2009年穆蘇林（Toni Musulin）1160萬歐元搶案之後的最大現金搶案。

    《衛報》綜合各方資訊，該輛運鈔車從法蘭西銀行（Bank of France）分行駛離，其後便遭遇武裝攻擊；搶劫行動中，歹徒用2台車前後包夾運鈔車，持槍威脅駕駛從命，取鈔後便逃離現場。警方很快介入調查，發現2台作案用車輛被歹徒遺棄並燒毀。

    對此，檢察官在聲明中指出，該案無人傷亡，但「但損失金額高達900萬歐元」。當事運鈔車所有者、瑞典「魯密斯（Loomis）保安公司」執行長特雷希（Michel Tresch）評論，這起搶案發生於市中心，是相當大膽的攻擊行為，「幸運鈔人員安全無恙」，但這3名被捲入搶案的運鈔工作人員嚇壞了，事後將接受心理治療。

    外媒評論，此案應為法國2009年穆蘇林（Toni Musulin）之後涉案金額最大的現金搶案，該案搶匪穆蘇林曾為魯密斯公司的運鈔車司機，趁職務之便從法蘭西銀行劫走1160萬歐元，涉案金額龐大、行搶全程未用槍枝，穆蘇林因此一案成名；事後警方尋回了大部分涉案金。

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