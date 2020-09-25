武漢肺炎》遊客不來！ 英國王室爆13億資金缺口

受武漢肺炎影響，英國王室正面臨3500萬英鎊（約13億台幣）的資金缺口。（美聯社）

2020/09/25 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行影響，英國王室正面臨3500萬英鎊（約13億台幣）的資金缺口，部分原因為遊客減少所造成。

根據《美聯社》報導，英國皇室私人收入管理人史蒂文斯（Michael Stevens）在公布王室成員年度帳目後表示，由於參觀皇家建築的遊客減少而缺乏收入，可能在3年內造成約1500萬英鎊（約5億5000萬台幣）的資金缺口。而武漢肺炎也可能影響一項為期10年、耗資3.69億英鎊，為英國女王官邸白金漢宮更換陳舊的暖氣設施計畫，可能造成的資金短缺為2000萬英鎊（約7億4000萬台幣），資金缺口合計約共3500萬英鎊（約13億台幣）。

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白金漢宮的設施更新是二戰以來最重要的一次修繕計畫，如果不進行計畫，可能會對建築造成災難性的損害。史蒂文斯說，王室不會要求政府提供更多資金，而是「希望透過我們自己的努力來應對這種變化。」白金漢宮也已停止招聘工作，薪資也已凍結。截至3月底，英國王室年度花費英國納稅人6940萬英鎊（約25億台幣），比上一個財政年度增加了240萬英鎊（8000萬台幣）。

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