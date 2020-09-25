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    武漢肺炎》芬蘭機場派「嗅探犬」檢疫 準確率近100％

    4隻「嗅探犬」在本週加入芬蘭赫爾辛基-萬塔機場的檢疫團隊。（美聯社）

    4隻「嗅探犬」在本週加入芬蘭赫爾辛基-萬塔機場的檢疫團隊。（美聯社）

    2020/09/25 13:33

    〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭近日宣布，在經過訓練後4隻「嗅探犬」（sniffer dog）本週加入赫爾辛基-萬塔機場（Helsinki-Vantaa airport）的檢疫團隊，協助檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），研究人員表示，嗅探犬能加速機場檢疫，且準確率將近100%。

    綜合外媒報導，接受嗅探犬檢疫的旅客須使用布擦拭自己的皮膚，並將檢體放入容器中交給檢疫人員，嗅探犬若檢測到病毒，一旁的人員則會引導旅客進行免費的核酸（PCR）檢測，以驗證嗅探犬的判斷，準確率將近100%。根據法國6月發表的研究指出，武漢肺炎患者的汗味與一般未感染者不同，嗅覺靈敏的狗類能夠辨識出兩者的差別。

    赫爾辛基大學兼任教授希爾姆-比約克曼（Anna Hielm-Björkman）表示，一隻狗能在十秒內檢測到冠狀病毒的存在，整個過程不到一分鐘即可完成。希爾姆-比約克曼指出，若是嗅探犬可行，可望為醫院、療養院以及體育和文化活動中帶來更快速有效的檢測方式。

    據報導，狗能夠在患者出現臨床症狀的5天前，就發現武漢肺炎病毒，因此嗅探犬檢疫也被認為能夠更有效的找出無症狀患者。包括英國、德國和法國等多個國家科學家正在進行類似的研究，而芬蘭則是首個允許嗅探犬進行檢疫工作的歐洲國家。嗅探犬過去協助進行毒品、農畜產品、爆裂物等檢測工作，近年也有多國訓練狗協助癌症檢測。

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    「嗅探犬」透過旅客交給機場人員的檢體，檢測武漢肺炎病毒。（路透）

    「嗅探犬」透過旅客交給機場人員的檢體，檢測武漢肺炎病毒。（路透）

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