由於南韓疫情沒有好轉,原定將於10月10、11日舉行實體演唱會的南韓團體BTS,不得不取消現場演出,改為線上舉辦。(路透)

2020/09/26 00:30

〔即時新聞/綜合報導〕南韓偶像團體BTS(防彈少年團)日前才確定要在10月10日、11日舉辦《MAP OF THE SOUL ON:E》演唱會,今(25)日經紀公司證實,受到疫情影響,將取消現場演出,改為線上方式舉行。經紀公司表示,對實體演唱會期待已久的粉絲深感抱歉。

綜合媒體報導,防彈少年團原本預計在4月開始展開世界巡迴演唱會《MAP OF THE SOUL》,皆因為疫情的關係,而被迫取消或暫緩。粉絲好不容易等到8月13日,經紀公司Big Hit娛樂宣布,將於10月10日、11日接連兩天舉辦《MAP OF THE SOUL ON:E》演唱會,今天卻突然緊急公告取消現場演出,讓粉絲感到錯愕。

對此,經紀公司Big Hit娛樂回應,由於韓國疫情仍持續升溫,也找不到可行的實體活動舉行方式,經內部討論之後,認為難以舉辦現場演唱會,也向期待已久的粉絲表達歉意。

不過,經紀公司Big Hit娛樂也表示,實體演唱會雖然取消,但防彈少年團的線上演唱會仍會在10月10、11日登場,屆時民眾仍可在網路上觀看演唱會。

