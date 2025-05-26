「牛樟芝之父」遭槍擊案 凶手李鴻淵3個死刑撤銷發回更審

犯下4死1重傷槍擊案的凶手李鴻淵（中）。（資料照）

2025/05/26 11:18

〔記者張文川／台北報導〕男子李鴻淵 2022年7月至南投縣康建生技公司連續行刑式開槍，殺害4人、「台灣牛樟芝之父」賴敏男經搶救救回一命但仍重傷。一、二審都將李男判死刑，最高法院去年3月先將其中1件無期徒刑及其他有期徒刑罪判決定讞，今將二審判處的3件死刑部分，撤銷發回台中高分院更審。

最高法院認為，依憲法法庭去年9月做成的憲判字第8號判決，須對死刑被告的更生教化進行鑑定，但本案二審並未進行，因此撤銷。

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最高法院並指出，連犯數件殺人罪，各次殺人犯行應逐一各別量刑，本案二審未精緻量刑、各罪個別逐一量刑，也應重新審理。

最高法院承審庭，並提出新的量刑見解，即接連殺害數人的殺人罪，應依各次犯行、惡性，逐次增高、漸層化精緻量刑，也就是越後殺的刑度應比前面殺的刑度更重，以懲治連續故意殺人，供未來事實審法院於量刑時遵循。

李鴻淵是在2022年7月14日，持槍闖入人稱「賴博士」賴敏男所創設的康建生技，先到公司倉庫行刑式槍殺劉姓課長及賴敏男的胞弟賴鋕卿，再到辦公室射殺張姓會計和賴敏男的女兒，4人皆當場斃命，賴敏男則被李開了2槍，身受重傷。

李男去年已被判決確定部分包括：殺害賴鋕卿部分判無期徒刑，殺人未遂罪判13年，非法持有非制式手槍2罪各處徒刑6年、8年，妨害自由2罪各處1年、7月，已先行發監。

李男曾於2012年至2014年任職康建公司；多年前該公司洪姓女課長被暴徒攻擊，劉姓男課長、張姓女會計曾作證指控是他所為。

後來李男獲判無罪，但李男與同公司的妻子都丟了工作，李男懷恨在心，怪罪於康建公司，持槍報復犯下本案。

一審南投地院、二審台中高分院依殺人罪對李男判處3個死刑（槍殺劉姓課長、張姓女會計、賴敏男之女兒）、1個無期徒刑（槍殺賴鋕卿），以及1件有期徒刑13年（槍殺賴敏男未遂）；非法持有非制式手槍、非法剝奪他人行動自由等罪部分也都被判有罪，合併執行死刑。

最高院去年先將無期徒刑、有期徒刑等罪判決定讞，今將3件死刑部分，撤銷發回更審。

民事方面，受重傷的賴敏男提起刑事附帶民事賠償，求償4670萬餘元，南投地院去年8月判決李鴻淵應如數賠償。

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