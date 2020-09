鋼彈迷暴動！橫濱等高RX-78鋼彈完成測試 高難度動作曝光

2020/09/24 11:02

〔即時新聞/綜合報導〕日本橫濱市原定下月開放參觀的1:1可動式初代鋼彈,最近完成整體動作測試,影片近日在網路上瘋傳,只見RX-78帥氣地擺出各種姿勢,讓鋼彈迷幾乎暴動。

《鋼彈》(GUNDAM)系列開播至今已進入第41個年頭,但人氣絲毫不減,在全球擁有老中青無數粉絲,日本一群由工程師、設計師、動畫導演組成的團隊,為慶祝開播40週年,特別打造了一個與實體相同大小的可動式初代鋼彈,該團隊近日進行動作測試,並將過程拍下上傳網路。

請繼續往下閱讀...

影片中出現的鋼彈RX-78高達18公尺、重達25噸,全身除手掌外24處關節可自由活動,畫面顯示,該架鋼彈可前後行走,舉手指天,就連高難度的站立轉單膝跪姿也都完美達成。

該企畫原本預計在下月開放入場參觀,然受武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情影響,開放之期持續延後,在測試影片出爐後,相信不少鋼彈迷更加心癢難耐,只希望疫情能快點受控,讓他們兒時夢想終能成真。

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7