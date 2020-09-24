鋼彈迷暴動！橫濱等高RX-78鋼彈完成測試 高難度動作曝光

影片中出現的鋼彈RX-78高達18公尺、重達25噸，全身除手掌外24處關節可自由活動。（擷取自推特）

2020/09/24 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本橫濱市原定下月開放參觀的1:1可動式初代鋼彈，最近完成整體動作測試，影片近日在網路上瘋傳，只見RX-78帥氣地擺出各種姿勢，讓鋼彈迷幾乎暴動。

《鋼彈》（GUNDAM）系列開播至今已進入第41個年頭，但人氣絲毫不減，在全球擁有老中青無數粉絲，日本一群由工程師、設計師、動畫導演組成的團隊，為慶祝開播40週年，特別打造了一個與實體相同大小的可動式初代鋼彈，該團隊近日進行動作測試，並將過程拍下上傳網路。

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影片中出現的鋼彈RX-78高達18公尺、重達25噸，全身除手掌外24處關節可自由活動，畫面顯示，該架鋼彈可前後行走，舉手指天，就連高難度的站立轉單膝跪姿也都完美達成。

該企畫原本預計在下月開放入場參觀，然受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，開放之期持續延後，在測試影片出爐後，相信不少鋼彈迷更加心癢難耐，只希望疫情能快點受控，讓他們兒時夢想終能成真。

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Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7 — Catsuka （@catsuka） September 21, 2020

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