為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    鋼彈迷暴動！橫濱等高RX-78鋼彈完成測試 高難度動作曝光

    影片中出現的鋼彈RX-78高達18公尺、重達25噸，全身除手掌外24處關節可自由活動。（擷取自推特）

    影片中出現的鋼彈RX-78高達18公尺、重達25噸，全身除手掌外24處關節可自由活動。（擷取自推特）

    2020/09/24 11:02

    〔即時新聞／綜合報導〕日本橫濱市原定下月開放參觀的1:1可動式初代鋼彈，最近完成整體動作測試，影片近日在網路上瘋傳，只見RX-78帥氣地擺出各種姿勢，讓鋼彈迷幾乎暴動。

    《鋼彈》（GUNDAM）系列開播至今已進入第41個年頭，但人氣絲毫不減，在全球擁有老中青無數粉絲，日本一群由工程師、設計師、動畫導演組成的團隊，為慶祝開播40週年，特別打造了一個與實體相同大小的可動式初代鋼彈，該團隊近日進行動作測試，並將過程拍下上傳網路。

    影片中出現的鋼彈RX-78高達18公尺、重達25噸，全身除手掌外24處關節可自由活動，畫面顯示，該架鋼彈可前後行走，舉手指天，就連高難度的站立轉單膝跪姿也都完美達成。

    該企畫原本預計在下月開放入場參觀，然受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，開放之期持續延後，在測試影片出爐後，相信不少鋼彈迷更加心癢難耐，只希望疫情能快點受控，讓他們兒時夢想終能成真。

    相關影音：

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》日本想把陸基神盾改海上用？ 美國認為技術困難
    2020/09/23 23:31

    軍情動態》日本想把陸基神盾改海上用？ 美國認為技術困難
    菅義偉加速政府數位化 河野太郎稱要終結「印章文化」
    2020/09/23 22:15

    菅義偉加速政府數位化 河野太郎稱要終結「印章文化」

    原來常勝軍基金是…
    紓困沒份！日本性風俗業者告政府違憲 求償126萬元
    2020/09/23 21:12

    紓困沒份！日本性風俗業者告政府違憲 求償126萬元
    爸爸手藝超進化！當年只能穿紙箱 兩年後讓女兒當鋼彈美少女
    2020/07/22 19:30

    爸爸手藝超進化！當年只能穿紙箱 兩年後讓女兒當鋼彈美少女
    和實體一樣大的鋼彈動起來！24處可動關節實現粉絲夢想
    2020/07/16 18:30

    和實體一樣大的鋼彈動起來！24處可動關節實現粉絲夢想
    台灣No.1！日本鋼彈模型世界決賽 我好手獲獎
    2017/12/27 18:39

    台灣No.1！日本鋼彈模型世界決賽 我好手獲獎
    讓18公尺高鋼彈動起來！台大教授向夢想邁進
    2015/10/31 11:09

    讓18公尺高鋼彈動起來！台大教授向夢想邁進
    國際今日熱門
    安倍曾力促美伊在東京密談 調解兩國緊張關係
    2020/09/23 12:06

    安倍曾力促美伊在東京密談 調解兩國緊張關係

    Kobe墜機事故遺體照遭警員洩漏、把妹 遺孀怒控涉案警員侵權
    2020/09/23 12:09

    Kobe墜機事故遺體照遭警員洩漏、把妹 遺孀怒控涉案警員侵權

    揮霍成性！ 泰王即位前在德奢擲3千萬帳單曝光
    2020/09/23 13:48

    揮霍成性！ 泰王即位前在德奢擲3千萬帳單曝光

    聯合國大會》川普諷 「中國病毒」 習近平：大國要有擔當
    2020/09/23 12:31

    聯合國大會》川普諷 「中國病毒」 習近平：大國要有擔當 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播