菅義偉加速政府數位化 河野太郎稱要終結「印章文化」

日本政府在今天首次召開「數位改革內閣會議」，首相菅義偉（見圖）在會中強調要加速成立「數位廳」，並在下屆國會會期提交《IT基本法》草案。（路透）

2020/09/23 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府在今天（23日）首次召開「數位改革內閣會議」，首相菅義偉在會中強調要加速成立「數位廳」，並在下屆國會會期提交《IT基本法》草案，行政改革大臣河野太郎也在會議中表示，要立刻結束在文件上蓋章的「印章文化」。

綜合外媒報導，菅義偉指出，由於日本在應因應武漢肺炎的疫情時，暴露出政府資料數位化嚴重落後與人才不足的窘境，因此要設立「數位廳」來統籌所有政府部門的數位化政策，並在明年1月的國會議期提出《IT基本法》草案，強調希望所有閣員能「全力支持這項重大改革」。

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一同與會的數位改革擔當大臣平井卓也在會後表示，行政改革大臣河野太郎說，希望能馬上終結文件必須蓋章的「印章文化」，平井也深感同意他的說法。

前日本IT大臣竹本直一在去年就任大臣時已78歲，當時為辯護自己能勝任IT大臣還稱會「發推特」，結果反成日本網友笑柄，再加上他自己還是「印章文化」的死忠推行者，過去不僅在國會面對相關議題質詢時避重就輕，甚至還企圖在國會推行改革法案時扯後腿，強調「行政流程數位化與在文件上蓋章的印章文化並不衝突，要兩者兼具」。

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