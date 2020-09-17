比安倍晉三高 日本民調：菅義偉內閣支持率約6成5

日媒最新民調顯示，菅義偉（前排中）內閣的支持率有6成5左右，與最近歷代內閣成立時相比，支持率較高。（歐新社）

2020/09/17 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本菅義偉政府16日上路，日媒最新民調顯示，菅內閣的支持率有6成5左右，與最近歷代內閣成立時相比，支持率較高，儘管調查手法不同，這數字高於安倍晉三內閣在2012年成立時。

《共同社》16、17日實施日本全國緊急電話民調的結果顯示，約有66.4%的受訪者支持新內閣，不支持的有16.2％；單就《共同社》的數字來看，在2000年以後，菅內閣的支持率僅排在小泉純一郎內閣（86.3%）和鳩山由紀夫內閣（72.0%）之後。

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《每日新聞》和《朝日新聞》的民調則顯示，菅內閣支持率為64％和65％，若單純比較數字，皆比第2次安倍政府成立時更高，當時支持率分別是52％和59％。菅內閣不支持率分別為27％（每日）、13％（朝日）。

另據《共同社》的調查，對於菅義偉主張繼承安倍經濟學等前首相安倍晉三的路線，58.7％’受訪者表示「給予肯定」，32.4％「不予肯定」。安倍內閣有8人留任等人事安排，49.2％表示「值得期待」，40.6％認為「不值得期待」。

對於安倍政府的「負面遺產」，有關森友、加計學園和賞櫻會的問題，62.2％受訪者認為「應該重新調查」，31.7％認為「不必重新調查」。

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