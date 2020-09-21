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    河野太郎開意見箱改革弊習 不到一天就灌爆

    在日本首相菅義偉內閣規制改革擔當大臣的河野太郎（見圖），為改革行政機關互相踢皮球的弊習，日前特地在網路上開設供民眾投訴的「行政改革意見箱」，結果不到一天就湧進3000多封投訴，直接塞爆意見箱。（歐新社）

    在日本首相菅義偉內閣規制改革擔當大臣的河野太郎（見圖），為改革行政機關互相踢皮球的弊習，日前特地在網路上開設供民眾投訴的「行政改革意見箱」，結果不到一天就湧進3000多封投訴，直接塞爆意見箱。（歐新社）

    2020/09/21 18:48

    〔即時新聞／綜合報導〕日本前防衛大臣河野太郎在新任首相菅義偉內閣中轉任「規制改革擔當大臣」，日前特地在網路上開設供民眾投訴的「行政改革意見箱」，希望改革行政機關相互踢皮球的弊習，並強調他會一封封看完所有投訴訊息，結果不到一天就湧進3000多封投訴，直接塞爆意見箱；河野太郎只能緊急關閉信箱，表示感謝大家的踴躍投訴，會先整理目前的所有投訴，之後擇期再開信箱。

    綜合外媒報導，由於菅義偉上台後強調要進行「行政改革」，改革行政機關因本位主義導致有事互踢皮球、行政效率低下的「垂直行政」，因此要求新任規制改革擔當大臣河野太郎開設一個「110專線」，讓民眾能夠點出不合時宜的規定、行政弊端等等；而河野太郎隨即也在17日開設一個「行政改革意見箱」（行政改革目安箱），讓民眾能夠上網提供意見。

    結果信箱才剛上線，就因迴響熱烈被塞爆，開設當天下午就有超過700封意見函，晚上就湧入超過3000封訊息，最後被迫緊急關閉信箱；河野太郎表示，感謝大家踴躍的提供意見，目前要先整理這3000多封意見函，之後重新開放的時間會再另行通知，若大家還有相關意見可以透過內閣府的「改革熱線」提供。

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