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    任志強被重判18年罰1800萬 蔡霞分析王岐山不救可能原因

    中國北京市第二中級人民法院官網22日公告，針對華遠集團前董座任志強涉嫌貪污、受賄等罪一案，判處有期徒刑18年。外界好奇與任交好的中國國家副主席王岐山為何不出手相救，中共中央黨校前教授蔡霞也發表看法。（資料圖片）

    中國北京市第二中級人民法院官網22日公告，針對華遠集團前董座任志強涉嫌貪污、受賄等罪一案，判處有期徒刑18年。外界好奇與任交好的中國國家副主席王岐山為何不出手相救，中共中央黨校前教授蔡霞也發表看法。（資料圖片）

    2020/09/24 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市第二中級人民法院官網22日公告，針對華遠集團前董座任志強涉嫌貪污、受賄等罪一案，判處有期徒刑18年、罰金人民幣420萬元（約新台幣1803萬元）。同為「紅二代」的中共中央黨校前教授蔡霞接受《自由亞洲電台》訪問時，分析為何與任交好的中國國家副主席王岐山疑未出手相救的可能原因。

    《自由亞洲電台》報導，蔡霞表示，王岐山先前便有顧忌，他若與任志強「捆得太緊」，恐成任在前、他變任的後台，並指兩人目標不同，任想讓中國走向自由民主，但王不是。

    報導也提到，任志強的父親是中國前商業部副部長，蔡霞的祖、父輩很早便加入共產黨，但在總書記習近平主政下，「紅二代」的身分在其直言批評習時，無助於免受嚴酷處罰。已故中共元老李銳之女李南央認為，任說習近平是「剝光衣服也要堅持當皇帝的小丑」，可能把習「戳得太疼」，讓習難以接受。

    報導指出，外傳任志強被重判疑為習近平授意，此取恐冒犯整個紅二代群體，李南央表示，若「紅二代」對任一案有統一反應，可能會稱習「太不是東西」，竟對有共同家族背景者下狠手。不過李也建議，要從紅二代內區分不同的個人、彼此人格差距大，例如像蔡、任可能會覺得這樣的身分會多一層保護傘、發言較大膽，但也自覺有更多責任，站出來替國家、人民去批判習的作為。

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