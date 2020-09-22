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    諷習近平是小丑 任志強被控貪汙等罪判18年

    任志強今年3月初私下撰文批評中共總書記習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，且有「誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡」之心。（美聯社）

    任志強今年3月初私下撰文批評中共總書記習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，且有「誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡」之心。（美聯社）

    2020/09/22 12:30

    〔中央社〕咸認因言獲罪的前中國華遠集團董事長任志強遭控貪汙、受賄等罪名一案今天宣判。任志強數罪併罰，合併執行有期徒刑18年，罰金人民幣420萬元，任志強則稱服從判決，不上訴。

    新京報報導，北京市第二中級人民法院22日對任志強涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪一案公開宣判。

    法院表示，由於任志強自願如實供述自己的全部罪行，承認所指控的全部犯罪事實，並自願接受法院判決，且違法所得已全部追繳，法院對公訴機關的量刑建議予以採納。最終裁決執行有期徒刑18年，並處罰金420萬元（約新台幣1800萬元）。

    報導說，被告任志強當庭表示服從法院判決，不上訴。

    報導引述法庭審理表示，任志強於2003年至2017年間，利用職務便利，貪污公款4974萬多元、收受賄賂125萬多元、挪用公款6120萬元、濫用職權致使國有控股企業遭受特別重大損失1.167億多元，其中國有股東華遠集團財產損失5378萬多元，任志強個人獲利1941萬多元。

    雖然任志強被控貪汙、受賄等罪，但一般認為任志強是因批評中共總書記習近平而獲罪。

    任志強今年3月初私下撰文批評中共總書記習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，且有「誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡」之心。4月7日，中共北京市紀委宣布任志強因「涉嫌嚴重違紀違法」，接受「紀律審查和監察調查」。

    7月23日，中共北京市紀委宣布，任志強「嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌貪汙、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪」，因此被開除黨籍，並移送檢察機關審查。

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