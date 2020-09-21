中國社會有「斯德哥爾摩症候群」 蔡霞籲：打破共產黨外殼

遭開除黨籍的前中共黨校教授蔡霞受訪指出，中國社會經過幾千年皇權政治，「斯德哥爾摩症候群」從沒改變過，呼籲中國打破共產黨的外殼。（圖擷取自Twitter）

2020/09/21 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日陷入內外交迫的窘境，「五毛」及「小粉紅」依然在境外網路宣揚中國強大，賣力為中共政權喉舌；對此，被開除中共黨籍的前中共黨校教授蔡霞受訪指出，中國社會經過幾千年皇權政治，「斯德哥爾摩症候群」從沒改變過，呼籲中國打破共產黨的外殼。

根據《自由亞洲電台》報導，蔡霞首次出鏡接受影像專訪，她指出，中共政權有以高科技全天候立體監控中國社會和中共全黨、強力打壓黨內異己，還有用法律工具鎮壓人民等3特點，如今進入「精緻極權統治時代」；若和毛澤東時代的「極權1.0版」及1990年「極權2.0版」相比，已是「極權3.0版」。

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蔡霞指出，大部分中國老百姓至今仍支持中共體制，是只看到局部問題，卻沒看到或不想面對根本問題，從來沒有想過為何會有貪官？為什麼打掉一批貪官又來一批貪官？「制度的更換，才是真正給人安居樂業的根本保障，這個在底層社會是想不到的。這是第一條，這是我們講的所謂社會精英，他承擔了更多的責任在這。我們講精英和社會的大眾之分其實在這里。精英應該承擔更多的責任，還有更多的義務，他必須要做這個事情」。

蔡霞：中共黨內分三派 絕大多數都「無奈」

蔡霞續稱，「那麼，第二點在哪裡？坦率地講，中國社會幾千年的皇權政治的社會，崇拜權力的心態，權力不受制約是根本的，但他（中國老百姓）不考慮，他考慮的是哪個人好和不好。西方社會政治學當中有一個概念就是叫斯德哥爾摩心理。被虐待的環境當中，剛剛有點好轉，你就感謝他，感謝那個虐待你的人。他這種斯德哥爾摩的這種心理，他其實是沒有改變過。因為他根深蒂固地崇拜權力，和專制政治，他已經形成了這種社會的一種很深厚的文化心態。這種文化心態和西方社會是不一樣的。所以我們可以看到西方社會是不恐懼權力的，而是要監督和制約你的權力」。

蔡霞指出，中國共產黨內現在分為三派，如前中國領導人趙紫陽、胡耀邦等和站在人民一邊的「改革派」，再來就是現任中共總書記習近平人馬的「鑽營派」，而中共黨內絕大多數都是「無奈派」，有地方官員及政府幕僚兩類型，用現在的話形容即為「沉默的大多數」。

蔡霞說，「政黨這個概念，它就變成了一個神聖不可置疑的東西。你一說到中國共產黨這個黨，就變成了『偉大光榮正確』（偉光正），沒有人可以質疑它。因此我們講像這樣的一個硬殼，禁錮著人們對於中國政治問題的思考和探討。因此我覺得這個外殼必須要把它打掉，破除它的天然政治正確，我覺得要把這個東西打掉，我們才可以真正去談中國現在這個狀況，我們需要解決哪些問題，我們可以怎麼解決它」。

蔡霞指出，「我講另外組黨是指什麼呢？是指當社會發生大的政治轉型的時候，中國共產黨這個神聖的外殼一旦被打破，那麼，無疑它就把黨內的一批立志於改革的，和在思想上傾向於希望國家好，希望國家走向現代文明的無奈派釋放出來了。這個時候我們看到的就不再是概念談問題，而真正是打破這個外殼以後，黨內這些願意國家往前走的人，他才能夠有發揮他們作用的空間機會」。

針對推翻中共政權的方法，蔡霞認為應效法前蘇聯，聯合中共黨內和黨外的力量，「前蘇聯戈巴契夫他推動了整個黨內的變革。然後蘇共這個黨，最後在人們的唾棄聲當中，我印象特別深的這一點，走出克林姆林宮的大樓，人們都在唾棄這個黨。然後這個黨最後殘存下來多少人呢？就殘存下來極少數的那些老人們，他們還留戀蘇聯共產黨，而它已經不成氣候了。那麼因此我們講，中國共產黨不可能在將來再成為一個占主導性的黨。但社會的精英和黨內的精英會不會聯合起來，形成各種新的政治力量，來共同來推動國家往前走呢？我覺得是可能的」。

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