任志強遭重判！專家：習為布局20大 任是最重要犧牲品

中國國家主席習近平。（美聯社）

2020/09/23 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國華遠地產前董事長任志強因言獲罪，遭重判18年徒刑，被認為等同「關到死」，親近他的人直言，任志強認罪與兒子同時被捕有關，外媒分析，中國領導人習近平藉此對所有紅二代和企業家發出警告，是在為兩年後的20大做準備，任則成為20大前最重要的犧牲品。

根據美國《自由亞洲電台》報導，任志強貪污罪、受賄罪、挪用公款罪及國有公司人員濫用職權罪成立，遭重判18年徒刑，中共官媒報導，稱任志強在宣判後當庭表示服從判決，不會上訴。

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對此，任的好友，北京前媒體人高瑜認為，上述官媒報導矛盾百出，因為在一審過程流出的真相是，任志強始終不認罪，也不願接受官派律師，堅持要為自己辯護。高瑜認為，任最終「被認罪」，肯定與他大兒子被秘密逮捕有關。

中國清華大學政治系講師吳強則認為，當局藉著這次判決，向中國紅二代及商業人士發出全面警告，他解讀，這代表「在中國任何一個企業家都可能被判重罪，但若在政治方面當個明白人，則可得到某種交換、某種保護，要不然就是被處以重刑」。

吳強直言，習近平藉此建立一個絕對威權的形象，為兩年後舉行的20大作準備，任志強則成為20大前最重要的犧牲品。

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