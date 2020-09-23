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    稱家屬見送中港人須驗DNA 港區人大代表忙甩鍋

    港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北（見圖）昨日在臉書上表示，聲稱12港人的家屬若是要會見他們，必須先在「深圳市公安局」安排下自費14天隔離檢驗，之後還要「驗DNA」確認是家屬後才能會面。（圖擷取自吳秋北facebook）

    港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北（見圖）昨日在臉書上表示，聲稱12港人的家屬若是要會見他們，必須先在「深圳市公安局」安排下自費14天隔離檢驗，之後還要「驗DNA」確認是家屬後才能會面。（圖擷取自吳秋北facebook）

    2020/09/23 21:23

    〔即時新聞／綜合報導〕12名港青被送中至今已32天，至今家屬不僅無法見到他們，連委任律師也被中共當局迫害逼退，然而港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北昨日（22日）在臉書上表示，聲稱12港人的家屬若是要會見他們，必須先在「深圳市公安局」安排下自費14天隔離檢驗，之後還要「驗DNA」確認是家屬後才能會面；結果引起外界熱議後，吳秋北又趕緊發文甩鍋，強調「驗DNA」的說法是「覺得頗為幽默所以轉發的網路消息」。

    根據吳秋北昨天早上11點許在臉書發文指出，據稱近日有多位不知名的矇面者自稱為該12名港人之親屬，多番公開宣稱擬聯絡被扣查者，在港警的努力協調下，已與「廣東省公安廳」取得聯繫，凡「自稱是家屬的人」必須先經「廣東省公安廳」准許後，在「深圳市公安局」安排下自費進行14天隔離檢疫，接著再「驗DNA」確定真的是親屬後，才能與12港人會面。

    此番離譜的言論引起熱議，隨後吳秋北又在當天下午2點許發文，甩鍋辯稱「驗DNA」一文只是網路消息，「覺得頗為幽默，故與各位分享」，結果「無聊當有趣」的行為被譴責後又惱羞成怒，痛罵「正常人都看得出來是假的」，又稱「如果是真的家屬，港府一定會有合法合理途徑維護他們正當權利」，痛批近期香港媒體關注12港人送中一事只是想合作抹黑中國，配合「境外勢力」亂港。

    不過雖然吳秋北聲稱「港府會幫家屬維護他們正當的權利」，但近日又傳出有4名受送中港人家屬委託的中國律師，再次被負責收押的深圳鹽田看守所回絕會見當事人的要求，聲稱他們已經另聘律師，另外也傳出有多位委託律師被中共當局施壓，不僅律師被當地司法局約談，律師事務所的主管也被施壓，最終有1名律師被迫退出。

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